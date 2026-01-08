Venezuela, «100 morti per catturare Maduro»

L'attacco condotto dagli Stati Uniti a Caracas per catturare il presidente Nicolas Maduro ha causato la morte di 100 persone. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello. «Finora, e sottolineo finora, ci sono 100 morti, 100, e un numero simile di feriti - ha detto durante la trasmissione settimanale trasmessa dalla televisione pubblica -. L'attacco contro il nostro Paese è stato terribile». Il ministro ha poi spiegato che, durante il blitz, sia il presidente sia la moglie Cilia Flores sono rimasti feriti. «Fortunatamente - ha aggiunto - si stanno riprendendo dalle ferite».