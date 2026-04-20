Usa e Filippine in campo insieme. Perché per la Cina non è una buona notizia

"una guerra per Taiwan trascinerà le Filippine, contro la loro volontà, nel conflitto". Non solo. A rendere più intricata la situazione, i segnali di una presenza sempre più massiccia e aggressiva degli Usa. Come scrive Responsible Statecraft, la rivista online del Quincy Institute for Responsible Statecraft, think tank statunitense con sede a Washington, “ Il quadro nel quale “cade” l’esercitazione congiunta è sempre più mosso (e inquinato) da tensioni crescenti tra Filippine e Cina. I rapporti tra i due Paesi sono stati costellati da una serie di “incidenti” e provocazioni reciproche. Lo scorso novembre, il presidente filippino Ferdinand Marcos ha dichiarato che, data la vicinanza del suo Paese all'isola autogovernata e alle acque circostanti,. Non solo. A rendere più intricata la situazione, i segnali di una presenza sempre più massiccia e aggressiva degli Usa. Come scrive Responsible Statecraft, la rivista online del Quincy Institute for Responsible Statecraft, think tank statunitense con sede a Washington, “ l'esercito statunitense ha inviato silenziosamente un contingente a rotazione nelle Filippine, una mossa che segnala un maggiore coinvolgimento militare degli Stati Uniti nella regione, in un contesto di crescenti tensioni per l'isola di Taiwan ”.

"Dal punto di vista cinese gli Stati Uniti stanno inviando forze dell'esercito in un Paese molto vicino, in un'area di evidente interesse", ha spiegato, direttore del Programma di Riforma della Sicurezza Nazionale presso lo Stimson Center. "Siamo abituati a vedere forze navali, dei Marines e dell'aeronautica in quella parte del mondo. Ma ora stiamo inviando l'esercito statunitense nelle Filippine molto vicino a Taiwan, che ovviamente è di interesse per la Cina". Washington ha ampliato il numero delle basi militari statunitensi da cinque a nove, e da allora sono stati dispiegati nel Paese nuovi sistemi d'arma a lungo raggio".

Qual è la posta in gioco? Gli analisti non hanno dubbi: il controllo del Mar Cinese Meridionale - uno degli spazi marittimi strategicamente più vitali al mondo, nonché uno dei più contesi. Ogni anno, oltre 5 trilioni di dollari di scambi commerciali transitano attraverso le sue acque, un terzo di tutto il commercio marittimo globale – che la Cina rivendica come “cosa sua”. Le Filippine occupano, a loro volta, una posizione strategica, a cavallo di rotte marittime cruciali. Le isole più settentrionali dell’arcipelago distano solo 190 chilometri da Taiwan.