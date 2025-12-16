Smog, traffico e rumore: l'India ora punta sull'elettrico

Sulle strade indiane si muovono quasi 6,5 milioni di veicoli elettrici. Il boom dei mezzi a due e tre ruote e degli autobus urbani

The Statesman,nel Paese sono stati venduti oltre 2 milioni di veicoli elettrici. Sulle strade indiane oggi si muovono quasi 6,5 milioni di esemplari elettrici. Le vendite nel trimestre aprile-giugno 2025 sono aumentate del 34% rispetto all'anno precedente, rappresentando circa l'8% delle vendite complessive. Una piccola “silenziosa” rivoluzione? Le strade indiane stanno cambiando, "cavalcando" l’elettrico? Per gli analisti siamo davanti al classico bivio: ora o mai più. Perché tre fattori rendono irrimandabile la svolta. Primo: l’inquinamento. L’India resta uno dei Paesi più inquinati al mondo, con ricadute pericolose per la salute pubblica. Due: la mobilità. Le città indiana sono alveari impazziti. È urgente il ridisegno della circolazione, con una più decisa opzione a favore del trasporto pubblico (e del pubblico elettrico). Infine, il terzo elemento. Il silenzio: la rivoluzione dei veicoli elettrici può abbattere la soglia del rumore che rende invivibile le metropoli del gigante asiatico. L’India sembra crederci. E dopo una partenza rallentata, si registrano le prime spinte in avanti. Come scrive il quotidiano indiano “il mercato indiano dei veicoli elettrici, a lungo considerato un'ambizione piuttosto che un'imminente ascesa, sta finalmente accelerando” . Nell'anno fiscale 2024-2025,

Siamo davanti. insiste il quotidiano, a “una rivoluzione di massa, che si sta sviluppando nei veicoli a due ruote, a tre ruote e negli autobus urbani, un segmento poco glamour ma indispensabile della mobilità urbana. Oltre la metà delle vendite di veicoli elettrici in India proviene da veicoli a due ruote, con scooter e motociclette a batteria sempre più apprezzati dai pendolari che si muovono nelle città congestionate e a fronte dell'aumento dei prezzi del carburante”.