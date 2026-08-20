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Repubblica Centrafricana, oltre 100 vittime nel crollo di una miniera d'oro

di Ilaria De Bonis
Numerosi i feriti. Sotto accusa le condizioni di sicurezza nel sito illegale di Zamboi. Il vescovo Gazzera: «Scavavano a mani nude»
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2 min di lettura
August 20, 2026
Repubblica Centrafricana, oltre 100 vittime nel crollo di una miniera d'oro
Screenshot di un video che documenta il crollo nella miniera d'oro di Zamboi
Le madri cercano i figli dispersi pregando che non siano tra le vittime. Dopo il crollo della miniera d’oro di Zamboye, nella Repubblica Centrafricana, i familiari guardano le foto pubblicate dal sito di informazione Olinfo e cercano di riconoscere tra i superstiti (o tra i morti) i loro ragazzi. Molte donne piangono sui corpi di chi è stato ritrovato, seppellito da una coltre di fango rosso. Sono 107 le vittime accertate del gravissimo incidente minerario di martedì nella zona trasfrontaliera di Garoua-Boulai, nell’est della Repubblica Centrafricana. Al confine con il Camerun, che amministra una porzione di quello stesso sito. L’oro viene estratto a mano e lavorato altrove, rivenduto per lo più a operatori di Cina, Libano e Ciad. Tra gli acquirenti anche Burkina Faso, Nigeria e Mali. «Qui non c'è nessuna tutela per i lavoratori: è già poca per quelli regolari, figuriamoci per chi scava a mani nude senza mai essere stato assunto», ci racconta al telefono da Bangassou padre Aurelio Gazzera, vescovo della stessa diocesi e missionario carmelitano, attento alle questioni sociali del Centrafrica. «Per cantieri così selvaggi non c’è sicurezza – afferma – e in caso di ispezione chi controlla chiude un occhio». Verso le 14 del pomeriggio del 18 agosto, la parte alta della miniera artigianale a cielo aperto di Zamboi (o Zamboye, a seconda della dicitura) ha cominciato a cedere e in pochi minuti è franata l'intera parete, riversandosi su centinaia di uomini e ragazzini. Erano lì per scavare con le mani, sotto il sole, alla ricerca di pepite d’oro.
Il video girato con i telefonini riprende il momento esatto del crollo, quando masse di lavoratori senza protezione, uno dietro l’altro, abbarbicati sui costoni della montagnola rossa ricca del metallo prezioso, vengono travolti e precipitano sommersi da oro e fango. «Dolore e rabbia, tanta rabbia, è quello che provo», dice suor Elvira Tutolo, missionaria di Santa Giovanna Antida Thouret, da oltre cinquant’anni in Centrafrica. «Non si può accettare di perdere così le vite dei ragazzi: non esiste uno studio preventivo sul terreno ed è accaduto già tante volte». Questa è la terza in pochi mesi. «Il dramma stavolta, per il numero di vittime, è davvero enorme», osserva. «Quando ero a Berberati andavo spesso al villaggio di Sosso-Nakombo – ricorda la missionaria – e non potrò mai dimenticare tre ragazzi che vivevano in strada ed erano voluti andare a cercare l’oro: anche lì la miniera è crollata e li ha seppelliti».
In Centrafrica questo incidente ripreso in diretta sta scatenando reazioni di rabbia e ricerca dei colpevoli. I social fanno da cassa di risonanza. Circolano i nomi di alcuni gestori. Uno dei più noti è Alhadji Bawé, indicato dalla testata giornalistica Data Cameroon come operatore minerario del sito di Zamboye. Ma un solo soggetto rischia di diventare un capro espiatorio e non spiega affatto il caos di intermediari, acquirenti, mediatori e clandestini che ruotano attorno a ciascun sito, in Centrafrica e altrove. Spesso i Paesi occidentali comprano l’oro “ripulito” senza accettarne la provenienza. Diverse inchieste di Data Cameroon e di 237online dicono che Zamboi funziona «senza una reale supervisione tecnica» e le gallerie «vengono scavate a partire dall’alto senza puntelli». Chi lavora in miniera, come cercatore clandestino o alla mercé di un capo locale, rischia la pelle e sa che il crollo è solo una questione di tempo. Il Centrafrica possiede circa 700 siti auriferi, in gran parte miniere artigianali alle quali attinge il mondo intero. Europa compresa.

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