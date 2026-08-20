Auto per famiglie: ecco le 7 posti usate più ricercate sul mercato

In Italia non sono tantissime le famiglie numerose: l’ultima rilevazione Istat le stima a poco meno del 9% sul totale: è comunque una nicchia interessante per le Case automobilistiche che costruiscono modelli a sette posti, quelli che consentono di portare tutti i componenti in modo sicuro e comodo, insieme a bagagli voluminosi e magari all'attrezzatura sportiva. Da qui l'idea della piattaforma internazionale Carvago, dedicata alla compravendita di auto online, di stilare un elenco dei modelli più venduti in grado di soddisfare questa esigenza impegnativa.

Come requisiti di base, gli analisti di Carvago hanno optato per la disponibilità di sette posti e tre attacchi Isofix nella seconda fila, oppure due attacchi sui sedili laterali della seconda fila e una terza fila a tutti gli effetti. Premessa: Carvago mette in vendita veicoli di ogni fascia di veicoli e quindi, nel caso specifico, non mancano le Mercedes-Benz Classe V come la Volkswagen Multivan, ma poche famiglie italiane possono permettersele. In classifica sono quindi stati inseriti i modelli più venduti che - con un'anzianità di strada fino a cinque anni e una percorrenza di 125mila km - si possono acquistare spendendo meno di 29mila euro. Il ranking di Carvago parte dal settimo posto sino al primo.

In settima piazza c’è la Ford Torneo Custom, gemella per il trasporto persone del Ford Transit. Un vantaggio specifico è la versatilità dei sedili posteriori, che si possono facilmente girare l'uno verso l'altro creando nella seconda e terza fila una disposizione simile a quella di uno scompartimento ferroviario. Disponibile in due lunghezze di carrozzeria. Ma attenzione: il budget basta per i modelli di prima generazione, prodotti fino al 2023. Sesta, secondo gli esperti di Carvago, è Citroën Grand C4 Spacetourer: versione allungata della monovolume compatta che può soddisfare le esigenze delle famiglie numerose. L'enorme parabrezza panoramico, spostato molto in avanti, regala una visuale unica e una grande sensazione di spazio. Nell'ambito del budget, in questo caso, il cliente ottiene l'auto più recente, con l’equipaggiamento migliore e il chilometraggio più basso di tutta la selezione.

Si sale poi con la Volkswagen Caravelle, sorella più sobria del mitico Multivan che offre meno lusso, ma molti posti e una grande capacità di carico. Come la Caravelle è stata prodotta in due lunghezze: quella più lunga riesce ad accogliere persino un passeggino non ripiegato anche con tutti i posti occupati. Il budget basta solo per le vetture con allestimento e motore base, ma sono sufficienti a portare la famiglia in vacanza.

Il quarto posto è per la Peugeot 5008, riuscito tentativo della Casa francese di incrociare Suv e monovolume. Offre la silhouette di un SUV con un'altezza da terra maggiore, ma all'interno ha mantenuto l'architettura con tre sedili singoli della stessa larghezza affiancati. Rispetto alle altre vetture della panoramica è un po' meno spaziosa, ma soddisfa i requisiti d'ingresso, compresi i tre attacchi Isofix. In questo caso, il budget basta per la generazione più recente, lanciata dal 2024. Un altro modello Ford è in terza piazza: Ford Galaxy, uscito di scena tre anni fa ma che sul mercato dell'usato resta molto popolare e mantiene bene il valore. Nonostante la carrozzeria imponente, si guida in modo eccellente e in terza fila riesce a trasportare non solo bambini piccoli. Il difetto è che non ha le porte laterali scorrevole ma oltre al diesel, è disponibile anche con un riuscito sistema full hybrid.

I gradini più alti del podio sono occupati da Volkswagen. Seconda è Touran che tecnicamente appartiene al segmento delle compatte, ma offre alla famiglia uno spazio più che sufficiente. In più, ha una meccanica collaudata che è la stessa dell'iconica Golf, un'ergonomia impeccabile e moderni sistemi di assistenza. La gamma di motori si è via via ridotta, ma il 1.5 TSI e il 2.0 TDI da 110 kW sono rimasti fino alla fine della produzione, decisa la scorsa primavera. La numero 1 è invece Sharan che si distingue per le porte laterali scorrevoli: rappresentano un grande vantaggio in quanto permettono di sistemare senza problemi i più piccoli e di maneggiare i seggiolini anche nei parcheggi stretti, senza il rischio di ammaccare le vetture vicine. Gli interni e l'elettronica rivelano una storia datata (è uscita dal listino del nuovo dal 2020), ma nel complesso la vettura rappresenta l'ideale per la sua categoria. Tra l’altro Seat la proponeva con il nome di Alhambra. Una considerazione finale: sono ancora 'signore' auto e tutti i posti sul podio sono andati a vetture per le quali è difficile capire perché i costruttori abbiano smesso di produrle.