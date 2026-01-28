Quando un lavoro non basta più: la corsa dei sudcoreani per il doppio impiego

Qual è l’intreccio di motivazioni che “spinge” il fenomeno? Il primo, e probabilmente il più “prepotente”, è l’aumento del costo della vita. "Il ritmo di crescita dei salari non tiene il passo con l'aumento del costo della vita", ha spiegato Kim Sung-hee, direttore dell'Istituto per le Politiche Industriali e del Lavoro. L'82,5% dei lavoratori “multipli” indica nella necessità “di un reddito aggiuntivo, per coprire le spese quotidiane, risparmiare per le emergenze o prepararsi a spese impreviste” la principale molla per la ricerca di un secondo lavoro. Secondo la stampa coreana, la tendenza riflette però anche “un cambiamento più profondo nel modo in cui i giovani coreani concepiscono il lavoro e la carriera. L'elevata inflazione, i salari stagnanti e le condizioni di lavoro volatili hanno eroso la fiducia nei percorsi di carriera tradizionali”. C’è poi una fetta crescente di "N-jobber" che vede nel lavoro multiplo “la possibilità di un percorso verso l'auto-miglioramento, il personal branding o la realizzazione di sogni a lungo termine”.

L’effetto, inevitabile, di questa moltiplicazione degli impieghi è l’aumento complessivo delle ore fagocitate dal lavoro. E la conseguente “compressione” – e, in alcuni casi, sparizione – del tempo da dedicare agli affetti, alle relazioni, alle passioni. Secondo un rapporto del Korea Institute of Labor Safety and Health, i giovani multipli lavorano in media 58,7 ore a settimana, con alcuni che arrivano a quasi 97 ore. Una tendenza che rischia di esasperare un fenomeno strutturale del mercato del lavoro sudcoreano.

Nel 2024, la Corea del Sud ha registrato 1.859 ore di lavoro effettive, rispetto alla media Ocse di 1.708 ore. Uno studio del settembre 2025 ha rilevato che, nonostante l’“esplosivo” monte ore, la Corea del Sud si colloca solo al 22° posto su 36 nella classifica che registra la produttività del lavoro, al di sotto dei Paesi che attualmente implementano o stanno discutendo la settimana lavorativa di quattro giorni.