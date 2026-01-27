La caduta del generale Zhang: cosa succede nella macchina del potere cinese

Un caso di autofagia, con il potere cinese che divora sé stesso? O, al contrario, una mossa che testimonia quanto la posizione di Xi Jinping sia ormai inattaccabile all’interno nella macchina del potere cinese e quanto sia spietato il suo (consolidato) metodo di governo. L’immagine più ricorrente, usata dagli analisti per catturare quello che sta accadendo nella più impenetrabile delle stanze del potere, è quella del caos. Sta di fatto che la