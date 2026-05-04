Putin vara la mini-tregua, Zelensky: «Cinica e disonesta»

Il ministero della Difesa russo, in seguito alla decisione del presidente Vladimir Putin, ha annunciato due giorni di tregua, l'8 e il 9 maggio, in onore della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Come riporta Ria Novosti, Mosca spera che la parte ucraina segua l'esempio. La Russia, si legge nella nota, ha comunque preso atto delle minacce del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di colpire Mosca specificamente il 9 maggio. Il ministero ha promesso di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie durante la celebrazione.



Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky un cessate il fuoco a breve termine mentre continuano i bombardamenti quotidiani e l'uccisione di ucraini appare una proposta «cinica» e «disonesta». Parlando con i gionalisti a Erevan, Zelensky ha detto che «questa e' la guerra della Russia contro l'Ucraina. Un cessate il fuoco di un giorno, e prima di esso uccidere la nostra gente, e', per usare un eufemismo, disonesto. Oggi Merefa, ieri Dnipro: morti, feriti, adulti, bambini. Dopo tutto questo, dire: fermiamoci per un giorno per fare una parata non e' serio», ha detto Zelensky, aggiungendo che Mosca non ha ancora informato ufficialmente l'Ucraina in merito agli accordi di cessate il fuoco temporaneo. Zelensky ha aggiunto che in Ucraina non ci sono festivita' e che dopo il 9 maggio i russi «torneranno a uccidere».