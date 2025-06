Trump con i ministri di Congo e Ruanda che hanno firmato l'accordo di pace - ANSA

«Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana». Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dallo Studio Ovale, dove ha promosso anche l'accordo di pace tra Congo e Ruanda. «L'intesa è vicina», ha aggiunto il tycoon, riferendosi alla situazione nella Striscia. E annuncia: «L'Iran mi vuole incontrare e lo faremo presto».

Il presidente Usa ha ricevuto alla Casa Bianca i ministri degli Esteri di Congo e Ruanda, che, con il patrocinio americano, del Qatar e dell'Unione Afrocana, hanno firmato a Washington un accordo di pace per porre fine ai combattimenti che hanno provocato migliaia di morti. Trump ha rivendicato il risultato e dichiarato che gli Stati Uniti «otterranno molti diritti minerari dal Congo». L'intesa arriva dopo che il gruppo ribelle M23, una forza di etnia Tutsi ampiamente legata al Ruanda, è entrata nella zona orientale del Congo, da tempo turbolenta e ricca di minerali conquistando un vasto territorio, tra cui la città chiave di Goma. Per questo risultato, il presidente del Congo, Felix Tshisekedi, ha candidato Trump al Nobel per la Pace. L'intesa di pace tra Congo e Ruanda si chiamerà “accordo di Washington”, ha detto il ministro degli Esteri ruandese, Olivier Nduhungirehe nello Studio Ovale con Donald Trump e la collega congolese Therese Kayikwamba Wagner. Il presidente americano è intervenuto dicendo «chiamamolo Trump accord», ma ha subito precisato che stava scherzando. La cerimonia per l'intesa si terrà a luglio alla Casa Bianca.

Infine, Trump ha parlato anche dei rapporti con l'Unione Europea. «Non ne uscirà bene, come il Canada», ha detto, riferendosi alla controversia sui dazi e la digital tax. «L'Ue imparerà presto a non essere cattiva con noi», è stato l'avvertimento di Trump, che ha accusato l'Ue di avere «molte tasse ingiuste» contro le aziende americane. «Sono molto cattivi», ha aggiunto il presidente. «L'Ue è stata creata per danneggiare gli Stati Uniti», ha aggiunto.