I carri armati israeliani hanno comiinciato a muoversi verso il centro di Gaza City - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













I soldati israeliani vengono estratti brutalmente e fatti scendere dal carro armato in fiamme: è arrivata la risposta di Hamas al piano di assedio e occupazione di Gaza City. Poche ore fa una squadra delle Brigate Qassam ha teso un’imboscata alle truppe dell’Idf nel quartiere meridionale Zeitun, uno fra i più colpiti dai bombardamenti e dalle demolizioni dall’operazione “Gideon’s chariots 2”. Un soldato israeliano è rimasto ucciso e almeno undici sono rimasti gravemente feriti. Quattro militari risultano "dispersi", secondo le fonti dell’Idf che non confermano il rapimnento.

L’attacco era stato in qualche modo annunciato ieri da Abu Obeida, portavoce della milizia islamica: “Israele pagherà il piano di occupazione della Striscia con il bagno di sangue dei suoi soldati. Gli ostaggi corrono gli stessi rischi dei combattenti palestinesi”. Oggi Obeida ha aggiunto: “Il piano per occupare Gaza City ci offre un’opportunità in più per rapire soldati israeliani. I nostri combattenti sono in stato di allerta, preparati, con il morale alto”. Molti analisti militari avevano nelle settimane scorse sottolineato come l’offensiva all’ultima roccaforte di Hamas comportasse molti rischi. Proprio mentre centinaia di migliaia di persone stanno lasciando in queste ore la città circondata dai blindati.

Se i quattro dispersi fossero caduti nelle mani di Hamas salirebbe a 53 il numero degli ostaggi, 20 dei quali ancora in vita. Un fatto che cambierebbe gli equilibri nelle già difficili trattative per il cessate il fuoco, promosse da Qatar ed Egitto e richieste con forza da almeno un quarto della popolazione israeliana, interessata alla fine del conflitto e al rilascio dei prigionieri. L’esercito israeliano è stato costretto a inviare più elicotteri per recuperare i feriti e gli altri soldati caduti sotto il pesante fuoco di guerriglia. Sono 455 i soldati dell’Idf uccisi dall’inizio delle operazioni nell’ottobre 2023.