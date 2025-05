Il leader cinese Xi Jinping con Vladimir Putin duranta la parata sulla Piazza Rossa - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Attorniato dalla corona dei leader “non allineati”, dalla tribuna d’onore della Piazza Rossa Vladimir Putin non ha avuto bisogno di pronunciare il consueto discorso-fiume. La scenografia era il messaggio, poi suggellato dalle reciproche congratulazioni scambiate con Donald Trump in occasione dell’80° anniversario della sconfitta della Germania nazista ad opera dei rispettivi eserciti.

«La Russia nel suo insieme» sostiene l’offensiva in Ucraina, ha affermato Putin: «L’insieme del Paese, la società, il popolo sostengono i partecipanti all’operazione militare speciale», assicurando poi che la Russia «è stata e sarà una barriera indistruttibile contro il nazismo, la russofobia, l’antisemitismo».

Il riconoscimento ottenuto dallo zar potrebbe sortire, secondo i più ottimisti tra gli osservatori, l’accelerazione del negoziato con l’Ucraina. Mosca nei giorni scorsi si era detta disponibile a trattare direttamente con Kiev. E dalle rive del Dnipro è arrivata la risposta: l’Ucraina è pronta a trattare di «qualsiasi» argomento con la Russia. A una condizione: dichiarare un cessate il fuoco iniziale di un mese per concordare un comune galateo negoziale e poi avviare le vere trattative. «Nel corso di questo fine settimana c’è la possibilità di andare oltre la tregua per il giorno della vittoria in Russia e avere una tregua piena di 30 giorni, che possa poi trasformarsi in negoziati di pace», ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Rutte. «I grandi Paesi in Europa sono a favore e sono felice che ci sia questo consenso - ha aggiunto -, sia qui in Europa e alla Nato che con il presidente Trump». Al Cremlino poche ore prima della parata il leader cinese Xi Jinping aveva firmato con Putin un nuovo patto per contrastare le «prepotenze egemoniche», alludendo in particolare alla Casa Bianca. Inaspettatamente, proprio il presidente russo ha tenuto a sottolineare che la partnership sino-russa è «contro nessuno».

Non è un caso che fonti vicine ai “volenterosi”, sostengono che al termine dei festeggiamenti Putin potrebbe annunciare un cessate il fuoco di quattro settimane, come aveva chiesto Zelensky, dunque costringendo l’Ucraina al tavolo del negoziato. Dopo il faccia a faccia in Vaticano tra il presidente ucraino e Trump, e la firma dell’intesa sulle risorse minerarie che di fatto sono diventate un interesse strategico americano, una tabella di marcia per l’avvio di una mediazione sarebbe un punto di svolta. Sempre che a Mosca non ritengano come un “sabotaggio” l’ultima decisione dell’Unione europea. Nonostante il leader russo sia ricercato in campo internazionale dalla Corte penale dell’Aja, i ministri degli Esteri europei hanno approvato la creazione di un tribunale speciale per il “crimine di aggressione” contro l’Ucraina. «Nessun inno suonato oggi sulla Piazza Rossa può coprire il suono della giustizia che incombe. Perché oggi, nella Giornata dell’Europa, la giustizia per l’Ucraina inizia a prendere forma», ha commentato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. I promotori si affrettano a precisare che a differenza di altre accuse internazionali, come i crimini di guerra o i crimini contro l’umanità, il crimine di aggressione riguarda solo i vertici responsabili della pianificazione e della conduzione di una guerra, che solo in parte possono essere indagati dall’Aja. Il tribunale, che opererà sotto gli auspici del Consiglio d’Europa, mira a perseguire i vertici politici e militari della Russia, compreso il presidente Putin. In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti della coalizione hanno accolto con favore il completamento del lavoro tecnico sugli strumenti legali per istituire il tribunale. Le delegazioni di 35 Paesi e del Consiglio d’Europa si sono riunite a Leopoli ieri, rispondendo all’invocazione di Zelensky che a lungo aveva chiesto l’istituzione di un tribunale per garantire che Putin e altri alti funzionari russi affrontino la giustizia per aver lanciato l’invasione più di tre anni fa.

L’offensiva non si ferma. Kiev accusa la Russia di avere violato più di 100 volte la tregua dichiarata dalla stessa Mosca. E ieri un drone ucraino ha attaccato l’edificio del governo della regione frontaliera russa di Belgorod. Un altro modo per dire a Putin che nessuna parata e nessuna ulteriore conquista sul terreno potrà mai far sentire davvero al sicuro la Russia fino a quando non taceranno le armi in Ucraina.