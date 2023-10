Un civile israeliano, sanguinante, portavo via in moto dai terroristi di Hamas - ANSA

La presa di ostaggi è l’incubo peggiore che possa vivere Israele. E ha un nome, che nel Paese si sussurra sempre con grande rispetto: Gilad Shalit. Quando il 25 giugno 2006 il giovane soldato venne fatto prigioniero, catturato dai miliziani palestinesi in un raid transfrontaliero, attraverso un tunnel scavato vicino al confine israeliano, le trattative, andarono avanti per cinque anni. Venne liberato il 18 ottobre 2011, con un accordo che ha implicato lo scambio con 1027 terroristi di Hamas, rilasciati dalle carceri israeliane.

Ora sono 100 le persone rapite. Si tratta di soldati, ma anche, forse soprattutto, di civili. Presi nel modo più brutale: catturati, picchiati, legati e caricati sanguinanti sui pick-up o i motorini con cui i terroristi di Gaza hanno invaso le aree del sud. E portati nell’inferno di Gaza. L'esercito ha confermato ufficialmente che nell’enclave ci sono ostaggi israeliani, ma non ha fornito un numero preciso. L'ala militare del gruppo Hamas, le Brigate Ezzedin Al-Qassam, hanno rivendicato di aver preso “decine decine di ufficiali e soldati”. "Sono stati messi in luoghi sicuri e nei tunnel della resistenza", ha detto un portavoce.

Una soldatessa israeliana catturata dai miliziani e trascinata su un'auto - ANSA

La presenza degli israeliani a Gaza sarà l’elemento chiave di ogni intervento: dal cielo o da terra. I bombardamenti li potrebbero uccidere. E cercarli dentro l’alveare fittissimo di Gaza metterebbe a repentaglio non solo la loro vita ma anche quella dei soldati impegnati nell’intervento. Il primo ministro Netanyahu si trova dunque in una situazione terribile: qualunque decisione verrà presa, costerà la perdita di molte vite umane.

Le autorità israeliane hanno intanto chiesto all'Egitto di fare da mediatore per arrivare al rilascio degli israeliani catturati. Il Wall Street Journal, tuttavia, cita esponenti del Cairo secondo i quali i loro negoziatori "non sono riusciti a convincere le fazioni palestinesi a rilasciare i prigionieri israeliani feriti".

Dalla Striscia è trapelato che sono tre le fazioni armate palestinesi di Gaza che si “spartiscono” i civili israeliani, sia morti sia vivi: Hamas, Jihad islamica e Brigate dei Martiri di Al-Aqsa.

I famigliari dei dispersi passano le ore sui social nella disperata ricerca di informazioni. E lamentano "un senso di abbandono" da parte delle autorità. Anche quando si avrà un elenco completo degli ostaggi e cominceranno le trattative, queste potrebbero andare avanti per anni.

Sui media circolano storie strazianti. Come quella di giovane di cittadinanza tedesca, Shani Louk, catturata a un festival musicale vicino al Kibbutz Reim. La famiglia ha reso pubblica la cittadinanza della figlia nella speranza che le autorità di Berlino possano fare qualcosa in caso di un eventuale scambio di prigionieri. Ai genitori è toccato vedere un video atroce, che sta circolando su Internet, in cui l’hanno riconosciuta: la ragazza giace su un pick-up con il volto rivolto verso il basso. Diversi uomini calpestano il suo corpo, che pare inanimato. Uno le tira i capelli, un altro le sputa sulla testa sanguinante. Tutti gridano Allahu Akbar. La madre, Ricarda Louk, è nata a Ratisbona, in Baviera, e ora vive in Israele, dove è emigrata 30 anni fa. Suo marito, il padre di Shani Louk, è israeliano e insieme hanno quattro figli. La rapita è la secondogenita, che vive da sola a Tel Aviv.