Donald Trump aspira al Nobel per la pace

Donald Trump aspira da tempo al Nobel per la Pace e ritiene che l’accordo per far tacere le armi in Ucraina potrebbe essere la chiave per ottenere il premio. Ma, secondo il New York Times, il presidente potrebbe non avere la maggioranza del comitato norvegese che lo assegna.

Almeno tre dei cinque membri hanno criticato il tycoon pubblicamente, rendendo il suo percorso verso la conquista dei loro voti tutt’altro che scontato. Il presidente del comitato per il Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha denunciato a dicembre «l’erosione della libertà di espressione anche nelle nazioni democratiche», chiamando Trump per nome.

«Trump ha lanciato più di 100 attacchi verbali ai media durante la sua campagna elettorale», ha dichiarato Frydnes, che è stato anche a capo di Pen Norway, un gruppo che promuove la libertà di espressione. «Dopo poco più di 100 giorni da presidente, Trump è ben avviato nello smantellamento della democrazia americana e sta facendo tutto il possibile per demolire l’ordine mondiale liberale e basato sulle regole», ha scritto a maggio Kristin Clemet, ex ministro dell’Istruzione norvegese di centro-destra e un altro dei cinque membri del comitato.

Un terzo membro del comitato – e quindi potenzialmente il punto di riferimento per una maggioranza scettica nei confronti di Trump – ha pubblicato diversi messaggi critici nei confronti del presidente durante il suo primo mandato. In una foto su Facebook pubblicata il giorno prima delle elezioni del 2020, Gry Larsen indossava un cappellino da baseball rosso con la scritta “Make Human Rights Great Again”.

