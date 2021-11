La ministra israeliana dell'Energia Karine Elharrar - Wikipedia Commons

«È triste che le Nazioni Unite, che promuovono l'accessibilità per le persone con disabilità, nel 2021 non forniscano l'accessibilità ai loro eventi». Lo ha scritto, sul suo account Twitter, la ministra dell’Energia israeliana Karine Elharrar, che, dopo aver viaggiato da Tel Aviv a Glasgow per partecipare alla Cop26, non è riuscita partecipare alla Conferenza: affetta da distrofia muscolare, per spostarsi utilizza una sedia a rotelle e un veicolo speciale per disabili, e per raggiungere l’area di raccolta del meeting le uniche opzioni erano camminare o salire su una navetta non adatta per una sedia a rotelle. Elharrar ha raggiunto diversi ingressi, ha provato per due ore, ma niente. «Spero che si traggano le lezioni necessarie, e che domani io possa occuparmi della promozione delle energie verdi, dell’abbattimento delle barriere e dell’efficienza energetica», ha concluso.

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha chiamato Elharrar e, definendo inaccettabile quanto accaduto, si è attivato per assicurarsi che la ministra possa partecipare domani alla conferenza, utilizzando il veicolo con cui si sposta. Il ministro degli Esteri e premier a rotazione Yair Lapid ha contattato gli organizzatori della Cop26 – che, peraltro, oggi hanno ricevuto moltissime critiche per le lunghe file agli ingressi e la confusione generale - sottolineando che «è impossibile preoccuparsi del futuro, del clima e della sostenibilità se prima non ci prendiamo cura degli esseri umani, dell'accessibilità e delle disabilità».

L'ambasciatore britannico in Israele, Neil Wigan, si è scusato per l'incidente. «Mi scuso profondamente e sinceramente con la ministra - ha scritto su Twitter -. Vogliamo un vertice della Cop che sia accogliente e inclusivo per tutti».