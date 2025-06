L'evacuazione di ragazzi palestinesi dopo gli ultimi bombardamenti a Gaza - Reuters

La “Gaza humanitarian foundation” (Ghf), che secondo i piani israelo-americani avrebbe dovuto rimpiazzare il sistema di aiuti Onu, ha chiuso due dei quattro siti nella Striscia dopo aver riconosciuto che le condizioni di sicurezza all’esterno delle strutture sono proibitive. E anche ieri ha sospeso le operazioni fino al pomeriggio. Mentre inchieste giornalistiche internazionali e israeliane confermano il ruolo delle forze armate israeliane nelle stragi di civili che si recavano a prelevare gli aiuti.

Inizialmente la “Ghf” aveva provato a stemperare le preoccupazioni internazionali, sostenendo che all’interno delle aree di propria competenza tutto filava liscio e non era «mai stato sparato un colpo». Ma da ieri anche l’associazione dei trasportatori ha spento i camion. I percorsi assegnati dalle forze israeliane ai guidatori sono una trappola costante, lontano della vie terrestri sorvegliate dalle forze armate, perciò esponendo i convogli ai continui assalti delle organizzazioni armate.

Nel frattempo, Israele ha annunciato di aver recuperato i corpi di due ostaggi di doppia cittadinanza israelo-americana a Gaza. Gadi Hagi e sua moglie Judy Weinstein-Hagi sono stati uccisi e portati a Gaza dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Nelle mani di Hamas e dei gruppi affiliati restano dunque 56 ostaggi, di cui 20 in vita. L’esercito israeliano ha intensificato le operazioni a Gaza, mentre il negoziato langue. Almeno 37 palestinesi sono morti ieri, secondo fonti mediche locali. I droni hanno anche ucciso 4 persone, tra i quali tre giornalisti di Palestina Oggi – afferma al-Jazeera –, nell'ospedale al-Ahli a nord di Gaza City. A suscitare i consueti interrogativi restano però le attività umanitarie. Israele ha di fatto tagliato fuori le Nazioni Unite, ma immagini satellitari e video pubblicati online nelle ultime settimane mostrano che la milizia palestinese guidata da Yasser Abu Shabab ha ampliato la propria presenza nel sud della Striscia di Gaza, operando all’interno di un’area sotto il diretto controllo delle Forze di difesa israeliane (Idf), come ha scritto ieri il quotidiano israeliano Haaretz. Abu Shabab, rampollo di una potente famiglia beduina, è noto per attività criminali e saccheggi. Come ha documentato Avvenire nei giorni scorsi, la gang ha ripetutamente rubato i carichi, poi immessi nel mercato nero del cibo a prezzi stellari. Molti dei saccheggi sono avvenuti in zone dove i militari israeliani si trovavano a breve distanza. E fonti della difesa israeliana hanno confermato al Times of Israel la fornitura di armi al gruppo di Shabab. «Israele ha armato una banda criminale di jihadisti nella Striscia di Gaza per rafforzare l’opposizione ad Hamas nell’enclave», scrive la testata che ha ricevuto «conferme da fonti della Difesa in seguito alle dichiarazioni dell’ex ministro della Difesa Avigdor Liberman». Capo del partito di opposizione Yisrael Beytenu, Liberman ha rivelato «che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha approvato unilateralmente il trasferimento di armi al clan Abu Shabab, una banda armata o milizia che si oppone al governo di Hamas nella Striscia di Gaza». Anche se Yasser Abu Shabab ha un passato da sostenitore dell’Isis. E Haaretz ricorda che nelle ultime settimane Abu Shabab ha aperto due pagine Facebook in cui sono stati pubblicati messaggi contro Hamas e contro l’Autorità nazionale palestinese, mentre sostiene di operare «per garantire la sicurezza e distribuire aiuti ai civili». Alcuni filmati mostrano ispezioni ai convogli della Croce Rossa e delle Nazioni Unite, lungo la strada Salah al-Din, la principale direttrice nord-sud di Gaza, sotto gli occhi dei soldati israeliani.

A complicare le cose per il governo Netanyahu, Cnn ha pubblicato un video sulla strage di sfollati colpiti da una serie di raffiche mentre domenica si avvicinavano a uno dei centri di distribuzione della “Ghf”. Non solo i testimoni oculari hanno riferito che le truppe israeliane hanno sparato contro la folla, ma la stessa “Gaza Humanitarian Foundation” ha affermato che le forze israeliane erano operative nella zona nello stesso momento in cui oltre 30 persone sono state uccise. Diversi video geolocalizzati dal network americano collocano gli spari nei pressi di una rotonda, dove centinaia di palestinesi si erano radunati a circa 800 metri dal sito di aiuti militarizzato di Tel al-Sultan a Rafah, in un’area sotto il controllo dell’Idf che ha una base nelle vicinanze.

Le Forze israeliane hanno inizialmente negato di avere aperto il fuoco contro i civili. Una fonte militare ha poi ammesso che le truppe avevano sparato «colpi di avvertimento». L’esercito israeliano si è rifiutato di rispondere alle richieste di chiarimenti dell’emittente internazionale.