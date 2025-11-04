Morti i due alpinisti italiani in Nepal

Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso

Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali», scrive la Farnesina in una nota. Da venerdì 31 ottobre «si erano persi i contatti, mentre erano impegnati nella scalata del picco Panbari» scrive ancora il ministero degli Esteri. I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m). «Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso».

Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il consolato generale a Calcutta, anche per il tramite del consolato generale onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali, spiega ancora la Farnesina. Non si hanno notizie di altri sette connazionali nella regione. Le ricerche, complicate dal maltempo, continuano.