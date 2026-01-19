La natalità precipita ancora. E la Cina non cresce più

In principio era la “politica del figlio unico”, lo spietato esperimento di ingegneria sociale volto a imbrigliare la straripante crescita demografica del gigante asiatico. Alcuni decenni (e un mare di sofferenze) dopo, la leadership cinese è stata costretta a capovolgere l’obiettivo: non più il contenimento ma l’incremento della popolazione. Un cambio di marcia che, però, tarda a produrre effetti: Pechino deve misurare la sua impotenza e l’inefficacia delle misure messe in atto. Non solo non c’è stata alcuna inversione di tendenza, ma si è registrato un nuovo record negativo, con la curva demografica che continua a declinare. Lo scorso anno il tasso di natalità ha toccato un nuovo minimo storico: 5,63 nascite ogni mille persone, scivolando al di sotto del minimo registrato nel 2023 di 6,39 nascite. Come certificano i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica, la popolazione cinese è calata per il quarto anno consecutivo: i 7,92 milioni di bambini nati sono stati “superati” dai circa 11,31 milioni di decessi. Il saldo negativo si è tradotto in una diminuzione di 3,39 milioni di persone. Il numero di abitanti del gigante asiatico resta il secondo al mondo dopo l’India, attestandosi a quota 1,4 miliardi nel 2025.

I dossier, di difficile risoluzione, sono enormi. A partire dal più problematico: l’invecchiamento della popolazione. Oggi in Cina le persone di età superiore ai 60 anni sono 323 milioni, pari al 23% del totale. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, circa metà della popolazione cinese potrebbe avere più di 60 anni entro il 2100. La popolazione in età lavorativa (15-59) è scesa dal 69,2% del 2012 al 62,6% del 2023. La sfida per Pechino potrebbe rivelarsi esiziale. Secondo il Mercator Institute for China Studies, il calo demografico «si tradurrà nella carenza di manodopera, nella riduzione della produttività e nell'aumento della pressione fiscale derivante dagli obblighi pensionistici e sanitari». In soldoni: potrebbero essere a rischio «i piani di modernizzazione a lungo termine del Partito comunista cinese e la traiettoria di crescita economica della Cina».