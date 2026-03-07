<Attualità

Guerra in Iran, il Pentagono e ChatGPT, un nuovo Rembrandt: 5 notizie spiegate ai bambini

La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
March 7, 2026
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.
In questa puntata:
– Sabato scorso gli Stati Uniti e Israele hanno bombardato l’Iran, un grande e popoloso Paese che si trova in Medio Oriente, e ucciso la sua “guida suprema” Ali Khamenei. L’Iran sta rispondendo agli attacchi lanciando missili: è una nuova guerra.
– Il governo americano ha chiesto all’azienda Anthropic di poter usare lo strumento di intelligenza artificiale Claude anche per guidare armi autonome o addestrare programmi di sorveglianza dei cittadini. Anthropic ha detto no; ma alla richiesta ha acconsentito OpenAI, la società creatrice di ChatGPT: una scelta che non è piaciuta agli utenti comuni.
– Il Rijksmuseum di Amsterdam, un museo d'arte e storia dei Paesi Bassi, ha annunciato di aver trovato una nuova opera d'arte di Rembrandt, un celebre pittore olandese vissuto nel Seicento. Ecco come è avvenuta la scoperta.
– Due scienziati hanno osservato le foglie appuntite degli alberi durante i temporali e hanno scoperto che si accendono come delle lampadine.
– Un bambino americano di 5 anni, appassionato di aerei, ha scoperto un errore sul manuale di addestramento dei piloti di una compagnia. Che lo ha premiato.

