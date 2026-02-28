<Attualità

Sanremo, Pakistan vs Afghanistan, aule ordinate: 5 notizie spiegate ai bambini

La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
1 min di lettura
February 28, 2026
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.
In questa puntata:
– Stasera si concluderà il Festival di Sanremo, il grande spettacolo musicale che ogni febbraio da 76 anni la tv nazionale Rai manda in onda in diretta dall’omonima città della Liguria.
– Tra giovedì e venerdì il Pakistan ha bombardano l'Afghanistan e i rappresentanti del governo hanno detto che ora sarà “guerra aperta”. A noi sembra successo tutto un po’ all’improvviso; in realtà i due Paesi si fronteggiano da mesi: ecco perché
– La città di Firenze, prima in Italia, ha deciso di dire addio ai monopattini elettrici in affitto. Il motivo? Incidenti, soste selvagge e troppi veicoli: così è impossibile controllare che i conducenti indossino il casco obbligatorio.
– Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha scritto una lettera ai dirigenti scolastici perché gli studenti sistemino le aule prima del suono dell’ultima campanella.
– Una mucca francese è scappata dall’allevamento e con il suo coraggio si è guadagnata la libertà.

Scopri anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi

Altri episodi

February 27, 2026

Meloni ha lanciato un messaggio su Montepaschi ma non ha chiuso il caso

La premier è intervenuta nel giorno della presentazione del piano industriale di Rocca Salimbeni: «Il ruolo del governo è terminato». L'uscita a scambi in corso non è però piaciuta ai mercati: titolo a -6,7%. Patuelli (Abi): dichiarare a Borse aperte è quasi folle. La presidente del Consiglio poi si è rivolta a Trump: «Un errore i dazi»

February 27, 2026

Il centro migranti in Albania si è ripopolato. Ecco chi è entrato e perché

Dopo un anno di presenze ai minimi, la struttura di Gjader è tornata improvvisamente a riempirsi. La notizia è stata data dalle associazioni e da parlamentari del Pd. Nessuna comunicazione ufficiale dal Viminale, se non un riferimento alla documentazione del Protocollo. Quanto alle persone in questione, non si tratta di richiedenti asilo ma di persone divenute irregolari

Da altri Podcast