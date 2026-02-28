Sanremo, Pakistan vs Afghanistan, aule ordinate: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Stasera si concluderà il Festival di Sanremo, il grande spettacolo musicale che ogni febbraio da 76 anni la tv nazionale Rai manda in onda in diretta dall’omonima città della Liguria.

– Tra giovedì e venerdì il Pakistan ha bombardano l'Afghanistan e i rappresentanti del governo hanno detto che ora sarà “guerra aperta”. A noi sembra successo tutto un po’ all’improvviso; in realtà i due Paesi si fronteggiano da mesi: ecco perché

– La città di Firenze, prima in Italia, ha deciso di dire addio ai monopattini elettrici in affitto. Il motivo? Incidenti, soste selvagge e troppi veicoli: così è impossibile controllare che i conducenti indossino il casco obbligatorio.

– Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha scritto una lettera ai dirigenti scolastici perché gli studenti sistemino le aule prima del suono dell’ultima campanella.

– Una mucca francese è scappata dall’allevamento e con il suo coraggio si è guadagnata la libertà.