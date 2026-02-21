Board of Peace, anziani in partenza, il cormorano in ospedale: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– A Washington, negli Stati Uniti, si è riunito il Board of Peace, un nuovo ufficio voluto dal presidente americano Donald Trump che dovrebbe occuparsi di far tornare la pace a Gaza, in Palestina ma sul quale ci sono tantissime perplessità

– Una nuova ricerca ha scoperto che dal Sud Italia non partono solo tanti giovani in cerca di lavoro ma pure le persone di oltre 75 anni, che vanno a raggiungere i loro figli e nipoti abitanti al Nord: ecco perché

– Questa settimana si sono accavallate tre importanti e diversissime ricorrenze: il Carnevale, il Ramadan e il Capodanno cinese

– La polizia del porto di San Pietroburgo ha ispezionato una grossa cassa in partenza per la Gran Bretagna: dentro c’era un sasso. Ma non uno qualunque

– Un cormorano si è infortunato e allora ha bussato alle porte dell’ospedale di Brema, una città della Germania