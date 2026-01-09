In Iran parla l'ayatollah Khamenei: Trump "è un arrogante" e "verrà rovesciato"

Il presidente americano Donald Trump è ''un arrogante'' e verrà ''rovesciato''. Lo ha dichiarato l'ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran, in un discorso alla nazione mentre da 12 giorni proseguono le proteste di piazza che hanno portato anche al blocco di Internet.

Il presidente americano Donald Trump è ''un arrogante'' e verrà ''rovesciato''. Lo ha dichiarato l'ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran, in un discorso alla nazione mentre da 12 giorni proseguono le proteste di piazza che hanno portato anche al blocco di Internet. "Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe sapere che tutti i tiranni sono caduti quando erano all'apice del loro potere", ha aggiunto Khamenei. Trump, ha proseguito, ''afferma di poter agire come il padre della nazione iraniana'', ma ''dovrebbe sapere che gli uomini arroganti del mondo, come il Faraone, Nimrod, Reza Khan e Mohammad Reza, sono stati rovesciati al culmine della loro arroganza; anche lui sarà rovesciato''.

In un altro affondo, Khamenei ha assicurato che la Repubblica Islamica "non cederà di fronte a sabotatori" e ''vandali'', che sarebbero scesi in piazza ''per conto di potenze straniere''. "Tutti dovrebbero sapere che la Repubblica Islamica è salita al potere con il sangue di centinaia di migliaia di persone onorevoli e non cederà di fronte ai sabotatori", ha detto Khamenei, riferisce il portale con sede a Londra 'Iran International', parlando anche di elementi sostenuti dall'estero che cercano di destabilizzare il Paese. 'Iran ''non farà marcia indietro'' di fronte a ''sabotatori'' e a ''vandali'', che sarebbero scesi in piazza ''per conto di potenze straniere''.