In Corea del Sud spopolano i "dopamine sites": quando il virtuale rimpiazza il reale

Siete dei consumatori online compulsivi inseguiti, ogni volta, “a delitto commesso”, dal senso di colpa? Non riuscite a non schiacciare freneticamente il pulsante “acquista” e a rinunciare alla scarica di adrenalina che esso (in teoria) garantisce? Ogni volta che dovete fare una scelta restate sospesi, esitanti, dubbiosi, eternamente indecisi? Ebbene non siete soli. In Corea del Sud – e le società asiatiche spesso anticipano e sagomano quello che sarà il nostro futuro – hanno persino ideato una sorta di rimedio. Li chiamano i “dopamine sites”, e stanno riscuotendo sempre maggiore successo tra i giovani coreani. C’è solo un piccolo particolare (straniante): chi vi accede non compra nulla di reale, non assaggia nulla di reale, non fa un’esperienza reale. Nessun acquisto premia o conclude la navigazione. Al risultato (l’acquisto) si sostituisce il processo (l’atto di comprare). In pratica, la simulazione digitale sostituisce (e affossa) la realtà.

Altre piattaforme simulano diversi rituali quotidiani. Uno dei più note è basato sul concetto di "Damta": la pausa sigaretta. Agli utenti viene offerto un pulsante di avvio e un conteggio in tempo reale del numero di persone online contemporaneamente, insieme a messaggi anonimi di altri utenti – brevi frasi come "Sto resistendo un'altra giornata" o "Voglio tornare a casa" – creando l'atmosfera di una sala relax (!) virtuale. Senza che venga fumata una sola sigaretta.

Come spiegare questo fenomeno? Se esso ha, come sostengono gli esperti, una base neuroscientifica - la dopamina viene rilasciata dal cervello in previsione di una ricompensa, non necessariamente al momento in cui tale ricompensa si concretizza –, è anche vero che porta a galla una serie di sintomi, specchiando un groviglio di “tendenze”: dalla solitudine alla derealizzazione, dalla difficoltà di gestire l’ansia alla continua iper-stimolazione a cui sono sottoposti i più giovani, fino alla nuove forme di dipendenza legate al digitale, a partire dall’ipnotico potere dello “scrollare” e alla frantumazione dell’attenzione che esso comporta.