Il Giappone vuole sfidare il tabù della bomba atomica

"non detenere", "non fabbricare" e "non consentire l'introduzione di armi atomiche nel Paese". "Al momento l'esecutivo mantiene tali principi come orientamento politico", ha detto Takaichi aggiungendo però di non essere "ancora nella fase in cui si possa confermare il loro status futuro". Tutto questo mentre il governo giapponese si appresta a rivedere la Strategia di sicurezza nazionale entro il 2026. Nel bel mezzo della ennesima crisi (di nervi) con la Cina, con le relazioni tra i due Paesi sempre più tormentate dal dossier Taiwan - e con Pechino convoca l'ambasciatore giapponese a Pechino Kenji Kanasugi -, arriva un’altra “bomba” sganciata dalla premier giapponese Sanae Takaichi. La “Lady di ferro” in salsa nipponica, nel bel mezzo di una interrogazione parlamentare della commissione di Bilancio alla Camera bassa, ha dichiarato di non potersi pronunciare sul mantenimento dei " tre principi fondanti sul nucleare ": quelli di"Al momento l'esecutivo mantiene tali principi come orientamento politico", ha detto Takaichi aggiungendo però di non essere "ancora nella fase in cui si possa confermare il loro status futuro". Tutto questo mentre il governo giapponese si appresta a rivedere la Strategia di sicurezza nazionale entro il 2026.

Takaichi sembra così voler sfidare – anche sull’onda sull’accelerazione impressa (almeno a parole) dal presidente americano Donald Trump che ha ordinato al Pentagono di riprendere i test atomici - uno dei tabù sul quale si è edificato il Giappone contemporaneo, l’unico Paese ad avere subito un doppio attacco atomico: il bando delle armi nucleari.

Un Giappone insomma sempre più revisionista (e aggressivo) che sembra voler abbandonare uno dei cardini della sua storia recente: il pacifismo, condensato nell’articolo 9 della sua Costituzione, che vieta la guerra come strumento politico, “rendendo il Giappone (almeno formalmente) un Paese privo di un esercito offensivo tradizionale”. Uno scardinamento che ha avuto nell'ex primo ministro Shinzo Abe uno dei convinti assertori con la teoria (e la pratica) del " pacifismo proattivo ", quello stesso Abe che, non a caso, è stato il “mentore” dell’attuale premer giapponese.

Il possesso di armi atomiche garantirebbe più sicurezza al Paese? A dubitarne è anche la stampa giapponese. Secondo il Japan Times, “il passaggio del Giappone al nucleare fungerà inevitabilmente da innesco per la proliferazione”. “L'acquisizione di armi nucleari – insiste il quotidiano - garantisce solo due cose: rendere il Giappone un obiettivo militare molto più urgente per Cina, Russia e Corea del Nord e indebolire le relazioni con gli Stati Uniti, alleato essenziale del Giappone”.