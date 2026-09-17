Il Giappone macina un altro record: i centenari sfondano quota centomila

Il loro numero è aumentato per il 56esimo anno consecutivo. Alle donne il primato nel primato: sono l'88% del totale. Luci e ombre di un Paese che invecchia sempre più rapidamente

Sempre più numerosi. E sempre più in forma. I centenari in Giappone tagliano un nuovo traguardo, polverizzando l’ennesimo record: per la prima volta hanno superato la soglia dei 100mila. Come ha fatto sapere il ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare nipponico, il numero di centenari nel Paese è aumentato per il 56esimo anno consecutivo, raggiungendo quota 107.677 a settembre, 8.000 persone in più rispetto all'anno precedente. Alle donne il primato nel primato: sono l'88% del totale dei centenari, 94.298. La più anziana? Si chiama Kishimoto Fuyo, ha 114 anni e vive a Kyoto. Giubila il ministro della Salute giapponese, Kenichiro Ueno: “Sono felice che così tante persone vivano una vita lunga, sana e attiva”.

Quella della longevità è un prisma a molte facce. Sicuramente è un successo che premia uno stile di vita e una cultura della vita unici al mondo. Dall’altro lato, il fenomeno è accompagnato da una serie di incognite. A cominciare dal progressivo, e per molti esperti irreversibile, invecchiamento della popolazione, riconducibile a tassi di natalità tra i più bassi al mondo. I dati catturano il “dimagrimento” continuo del Giappone. Secondo i dati del National Institute of Population and Social Security Research, la popolazione totale del Paese scenderà a 87 milioni entro il 2070, con un calo del 30% rispetto al picco di 128 milioni raggiunto nel 2008. Oggi i residenti di età pari o superiore a 65 anni rappresentano circa il 30% della popolazione e si prevede che entro il 2070 la percentuale schizzerà a quasi il 40%. Ma non basta: entro il 2050 una famiglia giapponese su cinque sarà composta da anziani soli.