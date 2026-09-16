Chi è Michele di Tolve, il nuovo vescovo di Chioggia

Papa Leone XIV ha nominato vescovo di Chioggia Michele Di Tolve, finora vescovo ausiliare di Roma e rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore. L'annuncio è stato dato oggi, in contemporanea con la Sala Stampa della Santa Sede, dal cardinale vicario Baldo Reina nell'Aula della Conciliazione del Palazzo Apostolico Lateranense.

Classe 1963, nato a Milano il 19 maggio, monsignor Di Tolve è stato ordinato sacerdote il 10 giugno 1989 per l'arcidiocesi ambrosiana. Dopo gli anni nel ministero parrocchiale tra Novate Milanese e Cassina de' Pecchi, ha ricoperto incarichi nell'ambito della scuola e dell'insegnamento della religione cattolica, per poi essere nominato rettore del Seminario arcivescovile di Milano nel 2014. Dal 2020 è stato parroco di San Giovanni Battista a Rho e di Sant'Ambrogio ad Nemus a Passirana di Rho. Il 26 maggio 2023 papa Francesco lo aveva eletto vescovo titolare di Orrea e ausiliare di Roma. Nella diocesi capitolina gli sono stati affidati gli ambiti della vocazione e della formazione: è stato infatti responsabile del diaconato permanente, della vita consacrata e dell'Ordo Virginum, oltre che dell'educazione, della pastorale scolastica, universitaria e giovanile. Ha inoltre ricoperto il ruolo di rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore e di direttore ad interim dell'Ufficio per il Clero.

Nel suo primo intervento dopo l'annuncio della nomina, il nuovo vescovo di Chioggia ha richiamato le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore». «Ho imparato che non siamo mandati per noi stessi, né per difendere posizioni o costruire qualcosa che porti il nostro nome. Siamo mandati nel campo di Dio, che è il mondo, perché Gesù Cristo possa essere incontrato, conosciuto e amato. Se questo c'è anche l'amore per tutti cresce», ha affermato. «Sto imparando che questa è la ragione del ministero del vescovo. Questa è la ragione della vita della Chiesa. Questo è l'essenziale», ha aggiunto.

Contestualmente alla nomina di Di Tolve a Chioggia, papa Leone XIV ha provveduto anche alla successione alla guida del Pontificio Seminario Romano Maggiore, nominando rettore monsignor Simone Renna, 52 anni, sacerdote dell'arcidiocesi di Lecce e attuale sottosegretario del Dicastero per il clero. Laureato in giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano prima dell'ingresso in seminario, è stato ordinato sacerdote nel 2004 e ha poi conseguito il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Nel corso del suo ministero nella Chiesa leccese ha svolto gli incarichi di parroco di Santa Maria della Pace, direttore degli uffici per la pastorale giovanile e universitaria, giudice del Tribunale ecclesiastico, cancelliere arcivescovile e docente di religione cattolica. L'arcivescovo di Lecce, monsignor Angelo Raffaele Panzetta, ha espresso le felicitazioni della diocesi al nuovo rettore, assicurandogli la vicinanza e la preghiera del clero e dell'intera comunità diocesana.