Il martirio di suor Leonella Sgorbati, che morì a Mogadiscio perdonando chi l'aveva uccisa

È una domenica, il 17 settembre 2006, ma in Somalia è giorno di lavoro. Suor Leonella Sgorbati, missionaria della Consolata, da quattro anni è a Mogadiscio come insegnante dei futuri infermieri al Kinderdorf International Hospital. Ha finito le lezioni e si appresta a tornare a casa. Deve solo attraversare la strada. All’uscita dall’ospedale, è raggiunta da una scarica di mitra. Morirà dicendo: «Perdono, perdono, perdono». Con lei perde la vita la sua guardia del corpo, un papà somalo, musulmano.

Vent’anni dopo, il dono della vita di suor Leonella – nel 2018 riconosciuta martire e proclamata beata nella Cattedrale di Piacenza – incarna quella «pace disarmata e disarmante» che Leone XIV indica come strada per il nostro tempo. «Il suo sacrificio è uno stimolo a essere una Chiesa coraggiosa, capace di annunciare il Vangelo soprattutto nelle periferie segnate da conflitti, sofferenze e divisioni», riflette la postulatrice suor Luz Mery Restrepo Gonzales. Per l’anniversario, la Congregazione ha realizzato video – sul canale YouTube delle Missionarie della Consolata – dedicati alla spiritualità di Leonella, all’Eucaristia, al potere generativo del perdono, «gesto estremo di amore che non nacque dal nulla, ma fu il frutto maturato lungo un’intera esistenza».

Nata a Rezzanello di Gazzola il 9 dicembre 1940, Rosa Maria – questo il nome di battesimo – è una bambina allegra e vivace. A 10 anni si trasferisce a Sesto San Giovanni, nel Milanese. A 16 anni scopre il carisma dell’Allamano, fondatore dell’Istituto della Consolata. Vi entra a 20. Dopo gli studi infermieristici a Londra, arriva in Kenya nel 1970. Passa in Africa 36 anni come infermiera, ostetrica – facendo nascere oltre quattromila bimbi – e insegnante. Quando accetta di avviare una scuola per infermieri a Mogadiscio, parte nello scetticismo generale. Ottiene il riconoscimento dell’Oms per la qualità del curriculum. Però non è un’ingenua: sente crescere l’ostilità dei fondamentalisti, che non vedono di buon occhio la suora che passa tanto tempo con i giovani. Lei crede nel dialogo tra fedi e culture. «Dove c’è paura – ripete – non c’è amore».

Da adolescente, in un periodo tormentato, aveva fatto un’esperienza mistica. Era in collegio, lontana dalle amate colline di Rezzanello e da poco aveva perso il papà. In preghiera, avverte una voce: «Io ci sono e ti amo. Va’ a dire a tutti che io ci sono e che ti amo». È stata la bussola della sua esistenza missionaria, ha ricordato il cardinal Giorgio Marengo nella Messa che ogni estate la comunità di Rezzanello le dedica. Per l’occasione, il porporato – missionario della Consolata, amministratore apostolico di Ulan Bator in Mongolia – ha benedetto il mistadello in onore della beata costruito dagli alpini davanti alla chiesa in cui venne battezzata. Ad accompagnare l’immagine della religiosa tra donne e bambini in Africa una frase: «Signore, so che tu mi tieni tra le tue braccia e so che in te sono sicura qualunque cosa succeda». Leonella l’ha scritta il 26 giugno 2006, pochi mesi prima di essere uccisa. «Ricordare i vent’anni dal martirio – conclude suor Luz Mery – significa andare oltre il dolore della violenza subita, per celebrare la fecondità di una vita donata per amore, che ci sprona a vivere come lei».

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