Il Giappone lancia le nonne in affitto, antidoto alla solitudine

Il segreto? Offrire “sostegno emotivo”. L’ingrediente decisivo? Il tempo, tempo per regalare cura, tempo da dedicare alle relazioni, quel tempo che normalmente viene stritolato e fantasmizzato dai mille impegni quotidiani. Il servizio si chiama “OK!Obaachan” (OK!Nonna) ed è stato lanciato nel 2011 da Client Partners, un'azienda di "tuttofare solo per donne", gestita da donne e che impiega solo donne. E che oggi schiera un piccolo esercito: 300-400 dipendenti, di queste 80 hanno più di 60 anni.

Secondo i responsabili di Client Partners, il segreto dell’azienda, l’ingrediente che li distingue dalle altre "aziende di tuttofare", è proprio il supporto emotivo fornito . “Molti clienti si sono rivolti a noi perché poteva essere difficile per loro chiedere aiuto anche per questioni che potevano essere risolte tra parenti o familiari. Le nostre nonne, che cucinano per gli ospiti e si comportano in maniera materna, contribuiscono a fornire il calore di cui essi hanno bisogno", spiegano dall’azienda.

Come leggere questo fenomeno? Siamo davanti a uno scenario che offre possibilità relazionali insperate dinanzi “all’epidemia di solitudine” che ha intaccato le società avanzate asiatiche? Oppure si tratta di una (infida) metamorfosi del principio del “fine-lavoro” mai, di un lavoro, cioè, che tende a diventare coestensivo all’intera esistenza? Secondo Kaori Okano, professoressa di Studi Asiatici e Giapponese alla La Trobe University, “queste organizzazioni danno un un senso di autorealizzazione a donne che prima erano disoccupate, grazie al fatto di poter essere utili e apprezzate dagli altri".

Il Giappone sta diventando sempre più un “arcipelago” di solitudine? Secondo un sondaggio governativo, il 39% di giapponesi dichiara di sentirsi solo. La percentuale di persone che si sentivano sole "spesso o sempre", "a volte" o "ogni tanto" era del 39,3% nel 2024, invariata rispetto al precedente sondaggio del 2023. C’è infine un altro aspetto del “prisma” Giappone. In molti casi le pensioni non sono sufficienti a garantire un livello di vita dignitoso. Costringendo molti anziani a cercare una nuova occupazione. Secondo l'Ufficio di Statistica, in Giappone ci sono circa 9,3 milioni di persone che lavorano oltre i 65 anni. Un anziano su quattro, insomma, rimane nel mondo del lavoro dopo l'età pensionabile.