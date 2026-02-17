I funerali di Stato per Aalin, la più piccola donatrice di organi del Kerala

In India cerimonia solenne per la neonata di 10 mesi morta in seguito a un incidente d'auto. I suoi genitori, cattolici, hanno donato tutti i suoi organi e la comunità ha voluto dirle grazie

Squillo di trombe, guardie sull’attenti, autorità in prima fila. Per l’ultimo saluto alla piccola Aalin Sherin Abraham, dieci mesi, morta in seguito a un grave incidente d’auto, il governo del Kerala, nell’India meridionale, ha voluto un funerale di Stato. Un addio solenne per dirle “grazie”, come si usa fare quando scompare qualcuno che si è meritato un posto nella memoria collettiva. Ciò che la comunità di Pathanamthitta ricorderà per sempre della piccola, diventata sui social l’icona di un angioletto con gli occhioni neri, è la vita donata ad altri cinque bambini grazie alla donazione dei suoi organi: cuore, fegato, cornee e reni. In Kerala, prima d’ora, non c’era mai stato un espianto multiplo da un corpicino così piccolo.

Aalin aveva da poco cominciato a camminare. L’incidente che ha interrotto la sua breve esistenza è avvenuto il 5 febbraio, sulla strada verso Pallam, quando l’auto su cui viaggiava con la madre e i nonni si è scontrata con un veicolo proveniente dalla direzione opposta. Ricoverata prima a Changanassery, poi a Thiruvalla e, infine, a Kochi, è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ma senza successo. Il 13 febbraio i medici ne hanno dichiarata la morte cerebrale.

Il padre Arun Abraham e la madre Sherin Ann, giovanissimi e cattolici, hanno così deciso che la loro piccola avrebbe continuato a vivere nel corpo di altri bambini e autorizzato i sanitari a espiantare tutti gli organi non compromessi dal grave trauma. Valvole cardiache, fegato e reni sono stati inviati a tre diverse strutture di Thiruvananthapuram. Il trasporto è avvenuto su strada, e non in elicottero, perché disposto di notte quando i cieli sono chiusi all’aviazione civile. Le cornee sono state invece affidate alla “banca degli occhi” di Kochi. Il feretro di Aalin ha lasciato l’ospedale in ambulanza con gli agenti della sicurezza sull’attenti a rendergli omaggio.

Migliaia di persone, tra cui anche personalità dello spettacolo, sono accorse alla chiesa di St. Thomas per offrire il proprio tributo alla piccola e alla sua famiglia. Il governatore del Kerala Rajendra Vishwanath Arlekar e il primo ministro Pinarayi Vijayan hanno dovuto farsi largo tra la folla per avvicinarsi alla bara minuscola. «I genitori di Aalin hanno dato un grande esempio alla società – ha scritto il premier nel post social che ha ufficializzato le esequie di Stato –, è stato un atto monumentale di compassione, un gesto di autentica nobiltà».