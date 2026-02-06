Gli Obama come scimmie: la Casa Bianca ha rimosso il video di Trump

Alla fine il video razzista è stato rimosso dalla Casa Bianca, ma per 12 ore quel fotogramma di un minuto - di cui Avvenire non pubblica l'immagine - in cui sui volti di Barak e Michelle Obama è apposto con un fotomontaggio un corpo da scimmia ha indignato gran parte dell'opinione pubblica americana e non solo. Questa volta anche qualche esponente repubblicano ha denunciato che si era oltrepassata ogni misura. E alla fine la colpa è di un semplice impiegato, autore di quello che la Casa Bianca definisce "un errore".

La mossa della Casa Bianca di rimuovere, dopo averlo difeso, il video, rimasto per 12 ore sull'account Truth di Trump, arriva dunque dopo una pioggia di proteste e condanne da parte dei democratici, e anche di qualche repubblicano, in particolare Tim Scott, l'unico senatore Gop afroamericano, che ha definito il video "la cosa più razzista uscita da questa Casa Bianca". Le parole di Scott sembrano rispondere agli appelli rivolti dai dem agli esponenti repubblicani del Congresso di prendere le distanze dal "disgustoso video razzista postato da Trump", come ha scritto Bernie Sanders chiedendosi se "i miei colleghi repubblicani continueranno ad inginocchiarsi di fronte ad un presidente autoritario e razzista". "Questo è un vile video razzista, punto. E viene da un razzista alla Casa Bianca, se non lo potete dire, che ci fate qui?", ha detto ancora rivolto ai repubblicani il senatore dem Chris Van Hollen.

Il breve filmato postato da Trump su Truth, della durata di circa un minuto, è dedicato a presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020, con manomissioni delle macchine per il conteggio dei voti. Un non meglio identificato esperto spiega che a un certo punto il conteggio si è fermato in cinque Stati quando Trump era in vantaggio sul suo rivale Joe Biden. E quando il conteggio è ripreso, il candidato democratico era all'improvviso in testa. È a quel punto che compare un breve inserto con Obama e la moglie Michelle in corpi da scimmie che ridono sulle note di “In the jungle, the mighty jungle”. Prima di rimuovere il video, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt aveva invitato a smetterla "con questa finta indignazione".