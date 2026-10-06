Giornata nera per Merz: primo presidente AfD di un parlamento regionale, arrestato per spionaggio l'ex capo dei servizi
Tobias Rausch eletto in Sassonia Anhalt forse anche con voti Cdu. Hanning (Bnd) accusato di aver venduto dossier riservati a potenze straniere
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October 6, 2026
Il primo presidente di AfD di un parlamento regionale e l’ex presidente dei servizi segreti tedeschi (Bnd) in manette. Due scosse molto dure per il governo federale di Berlino. A quattro settimane dalle elezioni regionali nel land della Sassonia Anhalt, ieri si è riunito il nuovo parlamento regionale (landtag) a Magdeburgo per la sua prima seduta e per eleggere il candidato presidente dell’assemblea, Tobias Rausch 35 anni di AfD. Da giorni si ipotizzava che il giovane politico sarebbe stato eletto con 44 voti, grazie a quelli provenienti dal suo partito (39) e dai populisti di sinistra del Bsw (5), ma alla fine i voti a favore sono stati 48. Da dove sono arrivati quei quattro voti in più?
La votazione ieri era segreta, ma molto probabilmente i quattro sì in più sono giunti dalla Cdu. Quattro deputati del partito del cancelliere Friedrich Merz hanno probabilmente violato il patto di governo, sottoscritto e firmato dall’Unione Cdu/Csu e dai socialdemocratici della Spd: mai nessun accordo o sostegno alla destra ultranazionalista di AfD, la cui sede regionale è stata definita «accertata in quanto di estrema destra» dai servizi segreti interni (Verfassungsschutz) del land della Sassonia Anhalt. Insomma, a Magdeburgo è ufficialmente crollato il cosiddetto Brandmauer, il cordone sanitario, il patto anti-AfD.
«I tempi del Brandmauer– ha dichiarato lo stesso Rausch – dovrebbero appartenere al passato. Un avversario politico non deve mai trasformarsi in un nemico personale. Le mie porte saranno aperte a tutti». Parole salutate da un lungo applauso anche dal gruppo parlamentare della Cdu. Ora la strada per l’elezione del primo governatore di AfD di un land è spianata. Il candidato ministro-presidente Ulrich Siegmund dovrebbe presentare il suo esecutivo entro dicembre.
Mentre crollava il Brandmauer a Magdeburgo, a Berlino la crisi politica diventava anche crisi di sicurezza interna. L’ex capo dei servizi segreti tedeschi per l’estero, (Bundesnachrichtdienst, Bnd, l’equivalente tedesco della Cia americana) August Hanning, oggi è stato arrestato dagli inquirenti dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) nella sua abitazione a Nordwalde, vicino a Münster. Hanning aveva rivestito l'importante carica dal 1998 al 2005, mantenendo però contatti con il Bnd anche dopo. Tra il 2005 e il 2009 era stato poi sottosegretario al ministero federale dell'Interno.
L'ex funzionario, stando a Bild, operava in tutto il mondo come consulente in settori come la sicurezza e le questioni commerciali, con legami con la Russia, la Cina, Israele. Gli agenti, inoltre, hanno arrestato, in questo caso in Baviera, un altro ex funzionario di alto livello del Bnd: Manfred D., che era l'ex capo ufficio di Hanning e ha prestato servizio presso il Bnd fino alla primavera del 2026. Gli indagati compariranno a breve davanti al giudice istruttore della Corte suprema federale, che notificherà loro i mandati di arresto e deciderà in merito alla custodia cautelare.
Si sospetta che Manfred D. abbia fornito circa 2.000 documenti a Hanning (secondo Bild in difficoltà economiche), che poi avrebbe cercato di rivenderli a Stati esteri. Secondo gli inquirenti tra i materiali trafugati figurano spesso briefing destinati alla cosiddetta riunione sulla situazione dell'intelligence presso la Cancelleria, dove i vertici degli organi di sicurezza si confrontano settimanalmente. I documenti includevano rapporti estremamente sensibili, riguardanti ad esempio il programma nucleare iraniano o l'esercito russo.
Tra il materiale figuravano anche informazioni provenienti da servizi di intelligence stranieri. Secondo esperti di sicurezza la fuga di informazioni di questo tipo è considerata dagli organismi di intelligence un errore imperdonabile: i servizi alleati potrebbero perdere fiducia nel Bnd ed escluderlo dall'accesso a informazioni essenziali. Secondo il quotidiano Die Welt, che cita fonti interne, comunque, tra i Paesi destinatari dei dossier trafugati non risulterebbero, almeno per ora, né Cina né Russia.
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