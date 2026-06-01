Emergenza benzina, l'India ci prova con il carpooling

Il gigante asiatico è uno dei Paesi più colpiti dalla crisi in Medio Oriente e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Si stima che i veicoli su strada saliranno a 494 milioni entro il 2050

È l’inizio di una piccola rivoluzione nei trasporti o soltanto una goccia destinata a perdersi in un mare (di traffico)? In India decolla la pratica del carpooling, la condivisione da parte di più persone che devono percorrere lo stesso tragitto di un’unica automobile. Una pratica che vanta uno “sponsor” particolare, il premier indiano Narendra Modi che, a più riprese, ha invitato i cittadini a ricorrere alle piattaforme di condivisioni per “contenere” i consumi. Il gigante asiatico è uno dei Paesi più colpiti dalla crisi in Medio Oriente: l'India importa circa la metà del suo petrolio greggio attraverso lo Stretto di Hormuz.

La condivisione sembra insomma piacere. Le molle che più spingono al carpooling? Senza dubbio il risparmio: di carburante, prima di tutto, ma anche di tempo. Gli utenti indicano, poi, come fattore fortemente motivante anche “la possibilità di evitare autobus o treni spesso affollati”. Pratyush Anuraj, 24 anni, vicedirettore di banca a Mumbai, capitale finanziaria dell'India, ha raccontato al quotidiano Dawn di utilizzare la piattaforma di carpooling per recarsi ogni fine settimana a casa della sua famiglia a Pune: un viaggio di 150 chilometri che dura circa 2 ore e mezza. «È più economico del treno, dell'autobus o di un taxi privato. Inoltre, fa risparmiare tempo, dato che ci sono poche fermate e il veicolo non aspetta oltre l'orario previsto». Non mancano gli svantaggi e le pecche: spesso il viaggio viene cancellato all'ultimo minuto oppure gli autisti non rispondono alle chiamate.

I numeri catturano in particolare il successo di BlaBlaCar, la più grande piattaforma di carpooling al mondo: l'impennata dei costi energetici ha spinto 600.000 nuovi utenti a utilizzare l'app quest'anno, il 20% in più rispetto alle previsioni. L’India è il suo mercato più importante con oltre 20 milioni di utenti nel 2025: il numero di passeggeri è aumentato del 40% dall'inizio dei raid aerei israelo-americani contro l'Iran, il 28 febbraio. “Lo scorso anno, il leader mondiale del carpooling ha registrato cifre record in India, superando il Brasile con 19 milioni di utenti e la Francia con 7 milioni”, ha spiegato Benjamin Retourne, direttore prodotto della piattaforma. La piattaforma funziona mettendo in contatto autisti e passeggeri disposti a viaggiare insieme tra città per condividere i costi, con l'app che trattiene una commissione del 20%.

I carpooling può dunque essere una panacea per il mercato dei trasporti indiani? Le dimensioni del marcato dei veicoli su strada nel gigante indiano suggeriscono, in realtà, un ingigantirsi dei problemi cronici che affliggono l’India – traffico e inquinamento - piuttosto che un loro ridimensionamento. Il mercato indiano dei veicoli passeggeri ha chiuso l'anno fiscale 2025-26 con un record di 4,7 milioni di unità vendute, il totale più alto mai registrato. Il numero totale dei mezzi in circolazione è destinato, secondo alcune stime, ad esplodere, toccando quasi 494 milioni entro il 2050. Quasi 350 milioni saranno veicoli a due ruote, pari al 70% del parco veicoli totale. Il livello di proprietà (numero di veicoli immatricolati per unità di popolazione) raddoppierà quasi, passando da 163 veicoli ogni 1.000 persone nel 2023 a 309 veicoli ogni 1.000 persone entro il 2050. Entro il 2050, il tasso di proprietà di veicoli in India (309 ogni 1.000 persone) eguaglierà quello attuale della Cina, e anche il PIL pro capite dell'India raggiungerà i livelli attuali della Cina.

Altrettanto inquietante è il problema dell’inquinamento, di cui il traffico automobilistico costituisce una delle componenti. Secondo il World Air Quality Report 2025, della società svizzera di tecnologie per la qualità dell'aria IQAir, il Paese continua ad affrontare una grave crisi di inquinamento atmosferico, classificandosi al sesto posto tra i Paesi più inquinati al mondo.