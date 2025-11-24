Burkina Faso. Mantovano incontra il vescovo di Kaya Naré

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha incontrato oggi Mons. Théophile Naré, Vescovo di Kaya e Amministratore Apostolico della diocesi di Dori, in Burkina Faso. All'incontro erano presenti anche il Presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre - Italia, Sandra Sarti, e il Direttore della Fondazione, Massimiliano Tubani. Nel corso del colloquio - si legge in una nota - Mons. Naré ha ricordato la situazione in cui vive il popolo intero e in particolare le comunità cristiane in Burkina Faso, dove da circa 10 anni si registrano numerosi attacchi e violenze ad opera di gruppi terroristici di matrice islamista.Ha raccontato le sofferenze dell'intera popolazione e, in particolare, dei fedeli e dei protagonisti della vita della Chiesa, sacerdoti, religiose, seminaristi e catechisti.Il Sottosegretario Mantovano ha manifestato vicinanza e sostegno alle comunità burkinabè, ribadendo l'impegno del Governo italiano a favore delle iniziative umanitarie e diplomatiche volte a garantire la libertà di culto e la tutela dei diritti fondamentali di tutta la popolazione. Nel corso dell'incontro è stato formulato l'auspicio di intensificare ulteriormente l'azione della comunità internazionale a difesa dei diritti fondamentali di ogni cittadino e, in particolare, dei cristiani e di tutte le minoranze religiose perseguitate nel mondo, specialmente nella regione del Sahel.