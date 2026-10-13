A lezione da Hormuz: l'India punta sul mega progetto “Great Nicobar”

Attorno allo Stretto di Malacca si addensano i piani strategici dei giganti asiatici. Ultimo a prendere forma è il progetto indiano di “Great Nicobar”, l'isola dell'arcipelago delle Andamane e Nicobare, tra Myanmar e Indonesia. Di cosa si tratta? Il progetto indiano prevede la costruzione di una serie di infrastrutture: un terminal container internazionale a Galathea Bay, un aeroporto a duplice uso (civile e militare) con capacità di gestire sia voli commerciali che aerei da caccia pesanti e velivoli da pattugliamento marittimo ad ampio raggio, centrali a gas e solari e un nuovo insediamento urbano, una "smart city" di circa 166 chilometri quadrati per accogliere personale civile, militare e commerciale. Il progetto sarà completato entro il 2047 in tre fasi, con un costo previsto tra i 9 e gli 11 miliardi di dollari.

Tanto a New Delhi che a Pechino vogliono mettere a frutto la doppia “lezione” appresa dallo Stretto di Hormuz: la vulnerabilità del commercio globale di energia e i limiti di una potenza navale contro un attore asimmetrico che opera vicino ai confini nazionali.