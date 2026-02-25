Merz in Cina: c'è un grande potenziale di crescita, cooperazione equa con Pechino

Il cancelliere tedesco ha incontrato il premier Li Qiang: sono necessari canali di comunicazione aperti tra i nostri Paesi

La Germania intende ampliare le relazioni economiche e diplomatiche con la Cina, ci sono grandi potenziali di crescita per entrambi i Paesi. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante l'incontro a Pechino con il primo ministro cinese Li Qiang.

«Attribuisco grande importanza al mantenimento e all'approfondimento di queste relazioni, ove possibile» ha dichiarato all'inizio della sua visita in Cina sottolineando la necessità di una stretta cooperazione con la Cina a livello europeo. «Condividiamo la responsabilità nel mondo e dovremmo essere all'altezza di questa responsabilità insieme». Secondo Merz, c'è «un grande potenziale di crescita» in entrambe le economie, e, per raggiungere obiettivi comuni,, sono necessari «canali di comunicazione aperti».

La Germania auspica una cooperazione «equa» con Pechino, che è il principale partner commerciale della Germania. «Abbiamo preoccupazioni molto specifiche riguardo alla nostra cooperazione, che vogliamo migliorare e rendere equa» ha affermato Merz durante l'incontro con Li Qiang nella Grande Sala del Popolo di Pechino.