La protesta della studentessa fuori sede: voglio votare al referendum

Questa mattina Veronica, studentessa di 23 anni dell'Università La Sapienza, è in protesta davanti al ministero della Giustizia di Via Arenula. Ha con sé un cartello con scritto "Sono una studentessa fuorisede e vorrei votare". Veronica, che studia Cooperazione internazionale, pur lavorando, infatti non riuscirà a tornare a casa per votare e il governo non ha previsto il voto fuori sede nei provvedimenti per il referendum del 22-23 marzo. "Devo scegliere - spiega Veronica - se tornare per Pasqua o per essere ascoltata dalla mia Repubblica. Vorrei partecipare e aiutare il mio Paese. Per questo ho scritto a Mattarella". Al suo fianco anche il Comitato studentesco referendario per il No del Lazio: "Sosteniamo Veronica e la sua battaglia. Votare è un diritto, non può essere un privilegio".