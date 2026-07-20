Vannacci vestito da imperatore ordina la morte di Schlein e Conte in un video creato con l'IA

Fa discutere sui social un video creato con l'intelligenza artificiale che ritrae il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, nei panni di un imperatore dell'antica Roma. Il reel, pubblicato su Instagram da un account fan del generale e poi condiviso dallo stesso ex vicesegretario della Lega, mostra Vannacci mentre ordina con il pollice verso la morte del leader del M5S Giuseppe Conte, della segretaria del Pd Elly Schlein, dell’ex premier Romano Prodi e della deputata del Pd Laura Boldrini. I quattro avversari politici appaiono legati al centro di un'arena romana. Il video lascia intendere che vengano giustiziati con una falce e un martello, «la stessa falce e lo stesso martello che non hanno mai usato», grida il generale prima di dare l’ordine dell’esecuzione. A mettere mano ai due strumenti, dopo che gli cade a terra il gelato, è l'imprenditore vannacciano Giuseppe Barboni, protagonista di recente di un pestaggio a San Benedetto del Tronto, da cui il generale aveva preso le distanze.

Nell'arena compare anche un leone, mentre sugli spalti, accanto a Vannacci, è raffigurata Giorgia Meloni in abiti imperiali, ritratta come spettatrice della scena. Accanto a lei, vengono inquadrati anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la moglie di Vannacci, mentre fa vedere il dito medio (come accaduto di recente a Viareggio sentendo un'esecuzione di “Bella ciao”). Tra gli spettatori, ci sono anche Mario Draghi, Roberto Speranza e Beatrice Lorenzin, gli unici a rimanere seduti in segno di disapprovazione dopo l’esecuzione (che non viene inquadrata), mentre il resto del pubblico si alza in piedi ed esplode in un boato.

Tra i primi a reagire, il leader pentastellato Conte. «Vannacci che ordina la mia morte e di altri “nemici” politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l'AI nello scenario dell'antica Roma e condiviso dal cosiddetto “generale”, con la g molto minuscola. Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici. Anni di servizio nelle istituzioni, nell'esercito - ha detto Conte - e questo è il suo senso dell'onore, la sua sensibilità istituzionale. Questa è la campagna elettorale che ci aspetta? - ha aggiunto - Proprio oggi Vannacci si è dichiarato disponibile a fare un accordo scritto con Meloni. È con questi qui che Meloni, La Russa (anche loro evocati nel video), Tajani e Salvini faranno un accordo? Meloni anche in questo caso “non condanni e non condividi? Ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale, come nell'esercito? In Italia ci siamo già passati. Se pensate di intimorirci, sappiate che non ci fate paura». Vannacci, interpellato dall'Adnkronos, ha subito replicato: «Incito alla violenza? Non reggono la satira, si prendano antistaminico e staranno meglio».

Parole che hanno acceso ancora di più le polemiche. Per Boldrini, «è una deriva pericolosissima che va fermata immediatamente». «Sia chiaro - ha aggiunto la deputata dem - che qualsiasi conseguenza avrà questa campagna, sia in termini di incolumità delle persone su cui si abbatte il pollice verso di Vannacci sia di ulteriore deriva violenta del dibattito politico, ricadrà in primis su chi l'ha lanciata. Ma anche su chi tace e medita alleanze senza farsi scrupoli, come Giorgia Meloni», ha sottolineato puntando il dito contro la presidente del Consiglio.