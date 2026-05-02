Perché Alex Zanardi ha dato senso alla vita anche nelle condizioni più estreme

La notizia della scomparsa di Alex Zanardi mi colpisce profondamente e mi rattrista. Quando una figura come la sua ci lascia non perdiamo soltanto una persona, un campione dello sport, ma un testimone autentico della capacità umana di resistere, trasformarsi e continuare a dare senso alla vita anche nelle condizioni più estreme. Per noi, per me personalmente, per chi ha dedicato la propria vita alla cura delle persone più fragili, Alex resta un simbolo potente e necessario. Un simbolo di resilienza, certo, ma anche di umanità profonda, di capacità di attraversare il dolore senza esserne annientati, di una dignità che non viene mai meno e che continua a interrogare ciascuno di noi. Alex è stato un uomo capace di attraversare più vite, tutte vissute fino in fondo, senza riserve. Dalla velocità della Formula 1 alla straordinaria esperienza delle Paralimpiadi, ha saputo riscrivere non solo la propria storia ma anche l’immaginario collettivo sulla disabilità. Ha incarnato una forza rara, che non si limita a superare il limite, ma che genera nuovo senso e apre possibilità anche per gli altri, diventando riferimento per molte persone.

La sua esistenza è stata una continua opera di ricostruzione. Dopo il grave incidente, nel 2001 durante una gara automobilistica internazionale, che avrebbe potuto segnare la fine di tutto, ha scelto di rinascere, trasformando una perdita irreparabile in una nuova possibilità. Non è stato soltanto un esempio: è stato un costruttore di speranza, capace di indicare che il limite non è mai l’ultima parola. Allo stesso tempo, il suo percorso ci invita a riflettere su quanto la società abbia bisogno di narrazioni rassicuranti, di ritorni alla “normalità”, mentre la realtà della disabilità è molto più ampia, complessa e quotidiana.

Ben diversa è stata l’ultima, durissima prova, quella più silenziosa e meno visibile, lontana dai riflettori. La condizione dello stato vegetativo è una realtà che conosciamo bene nel lavoro quotidiano de “Gli amici di Luca” e della “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” di Bologna. È una dimensione fragile e complessa, spesso poco raccontata, che interroga profondamente la nostra coscienza civile e umana e ci mette di fronte al valore delle esistenze più vulnerabili. In questi spazi di fragilità estrema impariamo ogni giorno che la vita non perde mai il suo valore, anche quando non può esprimersi nei modi consueti. Anche in questo ultimo tratto del suo cammino, Alex ha continuato e continua a rappresentare un richiamo forte alla responsabilità collettiva, alla cura, alla dignità che dobbiamo garantire a ogni persona. La sua storia continuerà a parlarci e a indicarci una direzione: non voltare lo sguardo, non dimenticare, continuare a costruire luoghi e relazioni che restituiscano senso e valore a ogni esistenza. Condividiamo il dolore della sua famiglia, di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene, nella consapevolezza che la sua storia continuerà a insegnarci.

presidente “Gli amici di Luca”, Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets