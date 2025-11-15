Nel grande viaggio della vita la speranza è l'imprevisto

Filippo è giovane, esplode di entusiasmo, parla del suo lavoro con gli occhi pieni di luce. Lo incontro a un matrimonio, dopo qualche anno che non ci vediamo. È gioviale e accogliente come sempre. Ha un’energia contagiosa; una simpatia innata, che gioca sull’autoironia e ti mette a tuo agio. Filippo fa il prof di lettere. Insegna in un istituto tecnico. Parla volentieri del suo lavoro. È aggiornato, sul pezzo: ci racconta come usa l’intelligenza artificiale nella didattica, ma ne mostra anche i limiti. Discutiamo di gestione della classe: lui ci parla dei suoi allievi più oppositivi, di come cerca di gestire la situazione entrando in relazione con loro, mettendocela tutta. Vede del buono in loro, crede nelle loro potenzialità. Vede del buono ovunque, in realtà, e il suo non è ingenuo ottimismo, è capacità di leggere le cose in profondità. Parliamo di letteratura e di cinema: lui si segna qualche titolo, me ne consiglia altri: vive la nostra chiacchierata come un’occasione preziosa, di arricchimento reciproco. Non è facile incontrare persone con cui confrontarsi con una tale intensità. Si finisce, tra prof di lettere, a parlare di Dante, ovviamente. Lui lo venera: atteggiamento molto comune nella nostra categoria. Poi butta lì quella frase, che apre uno squarcio inatteso: «Pensa che Dante lo odiavo con tutto me stesso. Odiavo Dante, ho scelto Lettere all’università per Dante!».

«In che senso, scusa?»

Si spiega meglio: «Alle superiori mi hanno bocciato due volte».

Penso di aver capito male: «Come? Tu sei stato bocciato?»

«Sì, due volte» ripete. E col sorriso, con leggerezza, racconta quel periodo così faticoso della sua vita. Era svogliato, faceva apposta a non studiare. Si trovava bene con i compagni e i prof ma, deliberatamente, non combinava nulla. Dante non gli piaceva per niente; anzi, lo detestava. Alle spalle aveva una situazione famigliare molto difficile: una rabbia e un dolore dentro che trasformava in superficialità, che scagliava contro sé stesso, che lo portava a danneggiarsi da solo. Poi, la svolta. Dopo la seconda bocciatura, si trova in una classe dove conosce un amico vero. Uno che lo accompagna, che diventa un punto di riferimento. «Mi ha fatto da guida» dice, e fa strano pensare che quella guida era un ragazzo più giovane di lui. Conosce anche un prof appassionato di Dante, che non si capacita di come Filippo possa non amarlo. Un prof di lettere che gli testimonia una passione, che accende in lui una domanda. Che si apre alla relazione, che entra nella sua vita. E qualcosa si sblocca.

«Le persone che ho incontrato mi hanno salvato» racconta oggi Filippo. «I miei problemi non si sono risolti con un colpo di bacchetta magica, ma quell’amico e quel prof mi hanno fatto capire che il mondo non era contro di me». E quando capisci che il mondo non è contro di te, smetti di distruggere e inizi a costruire, a partire dalla tua vita. Forse anche Sofia, una mia ex allieva, aveva la sensazione che il mondo fosse contro di lei. A scuola faceva molta fatica. Era una ragazza intelligente, capace, dotata di una sensibilità molto elevata, di una empatia preziosa. A scuola, però, continuava ad arrancare. Alla fine di uno scrutinio, noi docenti decidemmo all’unanimità di suggerirle un cambio di indirizzo. La proposta non fu presa bene né capita. Sofia si impegnava al massimo, era seria e rispettosa: perché prospettarle una cosa del genere?

Alla fine il suggerimento fu accolto, anche se non fu un passaggio sereno. Sofia, nella nuova scuola, rifiorì. Sperimentò il successo, mise a frutto le sue potenzialità, imparò a credere sempre di più in sé stessa, trovò la sua strada. Tempo addietro, partendo da quella sua spiccata empatia, l’avevo invitata a pensare al proprio lavoro futuro in un ambito di cura degli altri. Lei mi aveva detto di amare i bambini, tanto che aveva pensato di fare l’insegnante.

La incontrai anni dopo, per caso. Aveva davvero intrapreso quella strada: dopo un tirocinio in una scuola elementare, la avevano assunta per alcune ore, faceva l’insegnante di sostegno. Era felicissima: andare al lavoro per lei era un piacere, prendersi cura dei bambini che le erano affidati era una gioia. Filippo e Sofia: due giovani insegnanti, pieni di passione e di fiducia, capaci di generare futuro. Filippo e Sofia, due persone che hanno trovato il loro posto nel mondo dopo anni travagliati. Sarebbero le persone che sono oggi senza quelle fatiche passate, senza le loro cadute, senza i loro insuccessi, senza le loro crisi? La domanda è probabilmente fuori luogo: i se e i ma non fanno la storia. Io credo però che molto della loro sensibilità, che tanto dei loro doni, sia frutto anche dei loro incidenti di percorso.

Spesso, quando sento gli allievi e i loro genitori parlare di futuro, mi rendo contro che ne parlano come di una costruzione lineare, come di un progetto da disegnare sulla carta e poi da eseguire esattamente così come è stato pensato. Come quando si costruisce una casa: l’architetto la disegna, pensa tutto, fino al dettaglio più piccolo, e poi la si realizza. Per questo così spesso, ad esempio alla fine della terza media, si ha il terrore di sbagliare, di non finire nella scuola giusta. Ciò che può spezzare il progetto fa paura, ciò che può mettere in crisi la linea già tracciata spaventa. Ma la crisi è sempre anche opportunità. In una bellissima poesia, «Prima del viaggio», Eugenio Montale racconta i numerosissimi preparativi che si fanno nel progettare ciò che accadrà, forse metafora del modo in cui noi tentiamo di controllare il futuro:

«Si scrutano gli orari, / le coincidenze, le soste, le pernottazioni / e le prenotazioni»; e ancora «si consultano le guide», «si controllano / valigie e passaporti»; addirittura «si dà un’occhiata al testamento, pura / scaramanzia».

E poi? «E si parte e tutto è OK e tutto / è per il meglio e inutile». Inutile, perché il futuro non si può mai dominare, pianificandolo.

Il poeta conclude con una domanda: «E ora che ne sarà / del mio viaggio? / Troppo accuratamente l’ho studiato / senza saperne nulla. Un imprevisto / è la sola speranza. Ma mi dicono / che è una stoltezza dirselo».

Un imprevisto è la sola speranza. Il futuro non è uno schema: è una strada tortuosa di cadute, di incidenti che generano gioie inattese e incontri decisivi; una strada fatta anche di dolori che ci scavano dentro e ci rendono più profondi, più capaci di accogliere i nostri compagni di viaggio.

