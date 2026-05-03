Il realismo della carità

C’è un filo che lega la grande tradizione della costruzione europea al presente incerto che attraversiamo. È un filo fatto di responsabilità, di visione e di quella singolare capacità di tenere insieme ideale e concretezza che ha contraddistinto i padri fondatori. Il recente discorso del Santo Padre Leone XIV ai membri del Partito Popolare Europeo offre l’occasione per riannodare questo filo e per rilanciare, con rinnovata consapevolezza, il tema di una politica autenticamente popolare e profondamente radicata nel realismo cristiano. In un tempo in cui la politica sembra oscillare tra derive populiste e tentazioni elitarie, il Papa richiama con chiarezza la centralità del popolo: «Il popolo è il centro del vostro impegno e non potete prescindere da esso». Non si tratta di un’affermazione retorica, ma di una vera e propria indicazione di metodo. Il popolo non è massa indistinta né semplice destinatario di decisioni prese altrove; è soggetto vivo, protagonista, luogo in cui si forma e si verifica ogni autentica azione politica. Da qui nasce l’esigenza di una politica che sappia tornare “in mezzo alla gente”, che recuperi relazioni, ascolto, prossimità. Una politica, come afferma il Pontefice, che abbia il coraggio di un «ritorno all’“analogico”», cioè a quella dimensione concreta e personale senza la quale la democrazia si svuota.

È precisamente in questo orizzonte che si colloca il richiamo a una politica “popolare”, capace di costruire legami e di generare partecipazione. Una politica che richiede tempo, pazienza e amore per la verità, lontana dalla logica degli slogan e della comunicazione urlata. Il rischio, oggi evidente, è quello di una crescente distanza tra rappresentanti e cittadini. «Occorre ricreare un tessuto di “popolo”», sottolinea Leone XIV, indicando una priorità che non è solo organizzativa, ma culturale e spirituale. Ma quale anima può sostenere una tale politica? Qui emerge con forza il secondo grande asse del discorso papale: il realismo cristiano. Non un generico richiamo ai valori, né tantomeno un rifugio identitario, ma uno sguardo capace di partire dai problemi concreti delle persone. «Essere cristiani impegnati in politica richiede di avere uno sguardo realistico, che parta dai problemi concreti delle persone», afferma il Papa, elencando sfide decisive: il lavoro dignitoso, la crisi demografica, le migrazioni, la cura del creato, le implicazioni dell’intelligenza artificiale.

Il realismo cristiano non è cinismo né adattamento passivo; è, al contrario, la capacità di leggere la realtà senza ideologie, riconoscendone le ferite e le possibilità. È un realismo che nasce dall’incarnazione e che, proprio per questo, rifiuta ogni astrattezza. Non si tratta di inseguire modelli perfetti, ma di cercare, dentro le contraddizioni della storia, il bene possibile, senza smarrire l’orizzonte del bene comune. In questo quadro si inserisce uno dei passaggi più rilevanti del discorso, che interpella direttamente la tradizione del cattolicesimo democratico e, in particolare, l’esperienza dell’Azione cattolica. Leone XIV afferma con nettezza: «Essere cristiani in politica non significa essere confessionali, ma lasciare che il Vangelo illumini le decisioni che devono essere prese». È un’affermazione che risuona profondamente in quella “scelta religiosa” che, più di mezzo secolo fa, ha segnato il cammino dell’Azione cattolica, orientandola a una testimonianza laicale libera, responsabile e non clericale. Non essere confessionali non significa rinunciare alla propria identità, ma viverla in modo maturo, evitando ogni tentazione di ridurre la fede a ideologia o a bandiera di parte. Significa riconoscere, come ricorda il Papa, «la necessaria linea di demarcazione fra la testimonianza religiosa di natura profetica – riservata alla comunità ecclesiale – e la testimonianza cristiana operante sul piano delle concrete opzioni politiche». In questa distinzione si gioca una libertà preziosa: quella di credenti chiamati a contribuire alla vita pubblica non imponendo soluzioni precostituite, ma offrendo uno sguardo illuminato dal Vangelo.

È proprio questo sguardo che permette di tenere insieme legge naturale e legge positiva, radici cristiane e azione politica, senza confondere i piani ma senza neppure separarli. È uno sguardo che riconosce la dignità della persona come criterio fondamentale e che orienta le scelte verso la giustizia, la verità, la libertà autentica. Non una libertà ridotta a piacere, ma – come sottolinea il Pontefice – «una libertà ancorata nella verità», capace di tutelare la coscienza e di evitare quel «“corto circuito” dei diritti umani» che finisce per lasciare spazio alla sopraffazione. In definitiva, il discorso di Leone XIV ci consegna una visione esigente ma feconda: una politica come (ancora oggi) «forma più alta di carità», capace di coniugare ideale e concretezza, radicamento popolare e respiro europeo, fede personale e responsabilità pubblica. È una chiamata che interpella tutti, ma in modo particolare i laici cristiani, chiamati a vivere la propria vocazione nel cuore della storia. In un tempo segnato da paure e frammentazioni, riscoprire questa prospettiva significa contribuire a costruire un’Europa più umana, capace di andare oltre il conflitto per generare unità. Significa, soprattutto, credere che il Vangelo, senza bisogno di etichette confessionali, possa ancora illuminare le strade della politica, rendendola più giusta e più vicina alle persone.

Presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana