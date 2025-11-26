Grattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 12 morti

Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Polemiche sulla mancata attivazione degli allarmi

È salito a 12 il numero di persone morte a Hong Kong nell'incendio che ha colpito diversi edifici di un complesso residenziale, quartiere di Tai Po. Lo riporta il South China Morning Post citando una propria fonte. Tra i morti ci sarebbero otto donne, tre uomini e un vigile del fuoco.

Le fiamme si sarebbero propagate dalle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Le autorità hanno chiuso alcuni tratti dell'autostrada vicina mentre proseguivano le operazioni di spegnimento che hanno interessato i grattacieli. Le immagini trasmesse in diretta mostrano imponenti colonne di fumo e alte lingue di fuoco che avvolgono quasi interamente la struttura in ristrutturazione, mentre le squadre di emergenza hanno dichiarato un'allerta di livello cinque, il più alto. Diversi residenti sarebbero rimasti intrappolati negli appartamenti.

Secondo quanto hanno affermato i residenti, gli allarmi antincendio non sarebbero scattati una volta divampate le fiamme, nonostante le strutture ne fossero dotate. Lo ha riportato il "South China Morning Post", citando persone che erano presenti al momento dell'accaduto. Neppure l'odore di bruciato avrebbe fatto partire l'allerta: solo quando una guardia di sicurezza ha bussato alle porte degli inquilini del palazzo, le persone sono state invitate a lasciare le strutture in fiamme per evacuare.