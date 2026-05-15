La Famiglia è viva! Torna il premio per le tesi di laurea

È stato pubblicato il bando per la quinta edizione del premio dedicato alle tesi di laurea promosso dall’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn), significativamente intitolato «La famiglia è viva!». Un’iniziativa che si è consolidata negli anni diventando un punto di riferimento per la valorizzazione degli studi accademici sui temi familiari, coinvolgendo giovani laureati, università e docenti in un dialogo sempre più ampio e interdisciplinare. Il concorso, nato nel 2018, ha accompagnato in questi anni un percorso che si è rivelato capace offrire contributi di rilievo e vari spunti di riflessione.

Nella prima edizione era stata premiata Anna Mandelli con una tesi sulle famiglie numerose come contesto di sviluppo delle competenze socio-emotive dei bambini, mentre la menzione speciale era andata a Maddalena Tortora per un lavoro sulla generatività familiare. Nel 2020, la seconda edizione, il riconoscimento principale è stato assegnato a Sara Braito per una ricerca sul rapporto tra scuola e famiglia, con uno sguardo comparato tra letteratura europea e realtà britannica. In quell’occasione la giuria aveva segnalato anche i lavori di Marika Di Fabio, dedicato ai gruppi di parola per figli di genitori separati, e di Giovanna Musicco, sulla famiglia nell’ordinamento tributario italiano. La terza edizione, che si è svolta nel 2022, si è conclusa invece con un ex aequo tra Giacomo Salza, con una tesi sul fine-vita, e Grazia Stefanuto, sul tema della genitorialità in carcere come occasione rieducativa. Più recente, nel 2024, il premio è stato conferito a Serena Longhi per uno studio sulla progettualità familiare dei giovani durante la pandemia, mentre la menzione speciale è andata a Elisabetta Matricardi per una ricerca sulle competenze sanitarie nella gestione della lattazione dopo un lutto perinatale.

Nel corso delle diverse edizioni, il concorso ha registrato una partecipazione variabile, da un minimo di 8 a un massimo di 23 candidati, con una significativa eterogeneità sia geografica sia disciplinare. Le tesi presentate hanno spaziato dall’ambito giuridico a quello sanitario, dalla sociologia alla teologia, fino all’economia e alle scienze della formazione, comprendendo lauree triennali, magistrali, a ciclo unico e master. Ora si apre una nuova fase. Sono ufficialmente aperte le candidature per la quinta edizione del premio, con l’auspicio che la partecipazione sia ancora ampia e qualificata. L’obiettivo resta quello di ribadire con convinzione il messaggio che dà il titolo all’iniziativa del premio: la famiglia, oggi più che mai, è una realtà viva e centrale nella società.