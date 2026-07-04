Dodici persone e un robot

Entro il 2040 il Giappone potrà contare su un esercito di dieci milioni di robot, tutti dotati di quella che viene definita Ia fisica, cioè l’intelligenza artificiale applicata alle macchine che operano nel mondo. Per esempio i robot industriali, le auto a guida autonoma e persino gli androidi con funzioni di maggiordomo o cameriere: in totale, il governo giapponese prevede l’impiego dei robot in 18 settori, dalla sanità alla produzione alimentare, dall’industria alla ristorazione, dall’agricoltura all’edilizia. Non a caso, il Giappone ha deciso di investire nel progetto fino a mille miliardi di yen (un po’ più di sei miliardi di dollari): il primo passo sarà sviluppare un’Ia tutta giapponese, per non dipendere dalle tecnologie che provengono dagli Stati Uniti e dalla Cina. Nonostante le grandi aspettative, l’impiego di questi robot è ancora molto limitato e restano da superare diversi problemi tecnologici e di convivenza con gli umani: se davvero ne arriveranno dieci milioni, ce ne sarà uno ogni 12 persone. Inquietante...