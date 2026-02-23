San Francesco Vive: un numero da collezione

In occasione della venerazione delle spoglie mortali di san Francesco - dal 22 febbraio al 22 marzo nella chiesa inferiore della Basilica di Assisi - la rivista mensile San Francesco patrono d’Italia racconta il Poverello con un numero speciale da collezione per il mese di febbraio. Un volume pensato per esplorare la figura del Santo e il francescanesimo dalle origini ai giorni nostri, un’eredità che continua a ispirare il mondo. Il numero monografico, dal titolo “San Francesco vive”, si inserisce così nelle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi. Attraverso tre sezioni tematiche - “Francesco”, “Francesco dopo Francesco” e “Ancora Francesco” - il testo offre un racconto sintetico e approfondito di una storia che da 800 anni parla al cuore dell’umanità. Questa edizione speciale si distingue anche per la sua fattura, con 160 pagine arricchite da contributi inediti e immagini d’arte e documentazione di valore.

Gli abbonati al Mensile riceveranno regolarmente la loro copia, cartacea o digitale, secondo la formula di abbonamento sottoscritta. Per tutti gli altri lettori, il numero è disponibile in versione digitale dal 1° febbraio sull'App “San Francesco digitale”. Dal 3 febbraio, è inoltre attiva la pagina web rivista.sanfrancescovive.org , dove è possibile prenotare la versione cartacea del volume. La pubblicazione cartacea è inoltre regolarmente in vendita anche presso lo store “Ricordi francescani” della Basilica di San Francesco, presso la Libreria Internazionale Francescana a lato della Basilica di Santa Maria degli Angeli e presso la Libreria Tipografia Zubboli in Piazza del Comune ad Assisi.

In edicola con Avvenire

Grazie a una preziosa collaborazione con il quotidiano Avvenire, il numero speciale “San Francesco vive” sarà acquistabile in edicola in abbinamento al giornale a partire dal 24 febbraio. Inoltre, gli abbonati alla rivista Luoghi dell'Infinito riceveranno gratuitamente questa speciale pubblicazione. È un modo concreto per estendere le possibilità di condivisione della figura e del messaggio di san Francesco, un dono di pace e fraternità che ancora oggi illumina il nostro cammino.

«È questo il momento - ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore del Mensile - per esprimere il nostro grazie verso tutti coloro - autori, esperti, artisti, tecnici, creativi, staff editoriale, uomini e donne, religiosi e non - che hanno realizzato questa preziosa edizione da collezione del mensile “San Francesco”. Un ringraziamento speciale va poi agli amici del quotidiano Avvenire, perché hanno accolto con tanto entusiasmo e disponibilità l’idea di una collaborazione nel nome del nostro Santo. San Francesco vive è proprio un’opera comune, e per questo un’autentica espressione culturale dell’eredità di san Francesco: la fraternità. Ed è molto bello che, proprio nel suo nome e in suo onore, tante energie convergano per realizzare qualcosa che nutre e arricchisce il nostro spirito e la nostra socialità. San Francesco se lo merita!»

Sempre presso lo store “Ricordi francescani” della Basilica di San Francesco è possibile acquistare anche dei prodotti unici legati alle celebrazioni del centenario: medaglie, arazzi e tau.