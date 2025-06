La stazione Centrale di Milano affollata come al solito nonostante lo sciopero pochi i disagi per i passeggeri - Fotogramma

COMMENTA E CONDIVIDI













Giornata difficile per i trasporti per l’agitazione proclamata dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Lo sciopero è generale e riguarda quindi tutte le categorie, comprese la scuola e la sanità, ma le criticità maggiori dovrebbero verificarsi nei trasporti. Per le Ferrovie lo stop è iniziato ieri alle 21 e durerà 24 ore con fasce di garanzia per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 mentre per il trasporto pubblico locale le fasce di garanzia sono diverse a livello regionale.

Ritardi e cancellazioni per i treni, Ita annulla 32 voli. Regolare invece il trasporto pubblico. L'agitazione sindacale, secondo quanto spiegato da Trenitalia che invita i viaggiatori a informarsi e nel caso a riprogrammare il proprio viaggio, potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del servizio regionale. Disagi nelle prime ore del mattino soprattutto nelle stazioni con ritardi e cancellazioni per i treni regionali a Napoli, diversi treni cancellati (in media uno su quattro) e ritardi fino a mezz'ora alla stazione Termini di Roma. In Lombardia Trenord, che gestisce i collegamenti regionali, ha fatto sapere di non essere coinvolta dallo sciopero. Alla stazione Centrale di Milano cancellato circa il 10% dei treni. Regolare, almeno in mattinata, il trasporto pubblico nelle grandi città come Milano, Roma e Napoli dove le metropolitane in particolare sono rimaste aperte. Disagi annunciati negli aeroporti. Ita ha confermato di aver dovuto cancellare a causa dello sciopero 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti nel giorno dello sciopero (soppressi il 19 e il 21 giugno gli altri due).

Metalmeccanici in piazza in tutta Italia per il contratto. Tornano in piazza oggi in tutta Italia per il rinnovo del contratto le tute blu con uno sciopero di 8 ore che si aggiunge alle 32 già fatte negli scorsi mesi. Ai disagi dello sciopero degli autonomi nei trasporti si sono aggiunti quelli per il traffico nelle città dove sono stati organizzati cortei. Lo sciopero è stato proclamato da Fiom Fim e Uilm per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici con manifestazioni a livello regionale in tutti i capoluoghi di provincia. I segretari generali delle federazioni metalmeccaniche, Michele De Palma (Fiom-Cgil), Ferdinando Uliano (Fim-Cisl) e Rocco Palombella (Uilm-Uil) sono presenti alle manifestazioni di Napoli (dove secondo gli organizzatori sono arrivate ben cinquemila tute blu), Bologna e Mestre. Cortei con migliaia di persone anche a Genova e a Torino. I metalmeccanici hanno preso alla lettera lo slogan della giornata: "Senza il contratto, il Paese si blocca" paralizzando la tangenziale di Bologna e il porto di Ancona.

Uliano (Fim-Cisl): trattativa ferma. "È un anno che il contratto nazionale dei metalmeccanici è scaduto e non riusciamo a rinnovarlo. Chiediamo a Federmeccanica di riprendere il tavolo delle trattative. E’ inaccettabile la loro posizione - sottolinea Uliano - stanno prendendo in ostaggio un milione e mezzo di metalmeccanici in tutto il Paese". Secondo De Palma il rinnovo del contratto è essenziale per rilanciare l’industria e l’economia. “Ci sono lavoratori, tanti, troppi in Italia in cassa integrazione che non arrivano alla fine del mese e per questo che c'è bisogno di fare gli investimenti per rilanciare il nostro sistema industriale: automotive, siderurgia, elettrodomestico, sistema dell'informatica, impianti. Abbiamo bisogno di rilanciare gli investimenti per dare certezza ai posti di lavoro che ci sono e finalmente tornare ad assumere i giovani".