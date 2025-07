Tra gli obiettivi del Gruppo di acquisto regionale Campano il risparmio sui beni energetici

Prezzi migliori per la spesa energetica e risparmi diffusi su beni e servizi per le comunità delle diocesi campane. È l’obiettivo del Gar Campano (Gruppo acquisto regionale Campano), fondato a Pompei lo scorso 14 maggio e che ha sede a Nocera Inferiore, nei locali della Curia diocesana. È la prima volta in Italia che 21 diocesi decidono di mettersi insieme per la gestione di acquisti e servizi. Un passo verso l’ottimizzazione delle risorse, ma anche per dare maggiori opportunità di risparmio alle comunità più piccole. «È un passo importante e innovativo, di riferimento nazionale, mettere insieme la quasi totalità delle diocesi di una regione ecclesiastica. È una esperienza concreta di sinodalità. Si fa strada insieme quando si cerca di utilizzare al meglio le risorse che abbiamo. Il mio auspicio è che questo cammino possa essere di aiuto alle altre regioni ecclesiastiche», le parole dell’economo generale della Cei, don Claudio Francesconi, al varo della società.

La mission è lo studio, lo sviluppo e l’applicazione di tecniche e modalità sostenibili per l’acquisto, l’approvvigionamento e la condivisione di beni e di servizi, anche mediante utilizzo di piattaforme on line in diversi settori. Variegata l’offerta dei servizi proposti: dall’ambito energetico, telefonico, informatico e impiantistico in genere, passando per la sicurezza e la protezione ambientale, le assicurazioni, la somministrazione di pasti per mense e comunità, la fornitura di arredi, di materiale di cancelleria, servizi editoriali, logistici e convegnistici. Un novero di proposte che offre ampi spazi di manovra e opportunità per il territorio. La società svolgerà le sue attività «nell’interesse delle persone giuridiche socie, di enti ecclesiastici in genere, di fondazioni, associazioni ed istituzioni a carattere religioso, di enti del Terzo settore che perseguano scopi di interesse sociale», si legge nell’oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione è composto da Salvatore D’Amato (presidente), economo della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno; don Antonio Calandriello (vicepresidente), economo della diocesi di Teggiano-Policastro; Arcangelo Patalano, economo della diocesi di Ischia; diacono Davide De Rosa, economo dell’arcidiocesi di Napoli e don Gaetano Rosiello, economo della diocesi di Aversa. «È il frutto di un cammino di sinodalità e che prosegue nella sinodalità. Il primo obiettivo è creare una rete che lavori insieme nell’ottica della Laudato Si’, per fornire servizi che vanno nella direzione dell’efficientamento dei costi. Un aiuto alle comunità spesso sprovviste dei mezzi adeguati per affrontare le questioni energetiche e la gestione dei servizi in generale», ha rimarcato don Antonio Calandriello. Per il primo triennio, il Gar Campano sarà affiancato per la formazione dal Gruppo Acquisto dell’arcidiocesi di Milano, che dal 2017 supporta le comunità ambrosiane nei processi di acquisto per renderli più efficaci, funzionali ed efficienti ai fini del perseguimento dei singoli scopi pastorali o statutari. Un processo di accompagnamento e formazione che mercoledì 25 giugno è stato al centro dell’incontro delle realtà diocesane campane con Daniele Ferrari, amministratore unico del Gad milanese. Un confronto ricco e pieno di spunti per indirizzare i passi del Gruppo di acquisto regionale nella giusta direzione del risparmio e dell’ottimizzazione delle risorse. Per l’occasione, il consiglio di amministrazione del Gar Campano ha presentato il logo che accompagnerà il cammino della società. Una illustrazione grafica che richiama il lavoro di insieme, l’esperienza di unità e sinodalità tra le diocesi, ma anche le caratteristiche del territorio campano: le coste con il proprio mare, l’entroterra verdeggiante con le sue montagne, il sole segno di solarità della gente campana ma anche fonte di energia rinnovabile.

