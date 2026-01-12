Una navetta pubblica a guida autonoma: Torino vuol guidare per prima il futuro

E’ una zona giovane, universitaria, dove il futuro è argomento quotidiano, vitale come il pane. E non a caso, attorno al Campus Einaudi di Torino (inserito dalla CNN tra i 10 edifici universitari più spettacolari del mondo), lungo le sponde della Dora in una area industriale riqualificata, si sperimenta il futuro della mobilità: da ottobre infatti circola una navetta a guida autonoma, un minibus senza pilota capace di circolare in mezzo al traffico su un tragitto ovviamente limitato (a 5 fermate e 3 km) con una portata fino a 8 passeggeri. Uno shuttle a elevata automazione, in grado di dialogare con l’infrastruttura attraverso i sensori per il rispetto delle norme e per la sicurezza dei trasportati, capace di attraversare incroci con i semafori, ad esempio, o evitare collisioni con altri mezzi, il tutto in tempo reale.

Si tratta di una navetta autonoma supervisionata attraverso la presenza a bordo di un operatore (safety driver) in grado di intervenire in caso di emergenza o necessità: una postazione manuale, infatti, consente di passare alla guida umana e tradizionale. I safety driver sono passati attraverso un addestramento specifico curato da GTT (azienda dei trasporti torinesi), una formazione richiesta a livello normativo.

La sperimentazione della navetta a guida autonoma fa parte di un progetto ben più ampio a livello amministrativo, con le istituzioni cittadine e regionali: Torino infatti si è proposta e candidata a livello europeo come centro di sperimentazione della guida autonoma per l’Italia. L’obiettivo, ha spiegato Alberto Cirio presidente della Regione Piemonte, è diventare la prima città in Europa dove si prova a far viaggiare su una strada pubblica un’auto senza conducente adibita al servizio pubblico, quindi taxi o navetta, come già avviene con la sperimentazione nella zona del Campus universitario. Torino vuol diventare un nodo cruciale dell'ecosistema europeo dell’innovazione “certi di avere tutti i requisiti” come ha sostenuto il sindaco Lo Russo. Vedremo taxi a guida autonoma nel centro di Torino? Il desiderio è lanciare nel 2027 un parco di “roboTaxi”, o mini shuttle senza conducente adibiti al servizio pubblico come accade per esempio a San Francisco…

La navetta elettrica a guida autonoma AuToMove (fornita da Ohmio e gestita operativamente da GTT) è una delle nuove soluzioni di mobilità urbana smart e sostenibile. E’ dotata di un livello 4 di autonomia, può monitorare l’ambiente attraverso sensori e guidare le manovre necessarie, dialogare via wireless con veicoli e riferimenti stradali, ricevere informazioni in tempo reale su traffico, semafori, incidenti o blocchi del traffico.

Il progetto ha coinvolto numerose competenze multidisciplinari, tra cui un gruppo specifico di ingegneri del Politecnico di Torino, ed è stato presentato a Bruxelles, in sede UE. Fa parte di un dossier in cui le istituzioni candidano Torino “a diventare la città‐laboratorio dell’Unione Europea per la sperimentazione della guida autonoma e il sistema sanitario regionale per le applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito diagnostico, organizzativo e per la telemedicina”.