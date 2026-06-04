Mercedes GLC, comoda e tecnologica anche con la spina

Si scrive GLC ma si legge best seller. E’ il modello più venduto in Italia di Mercedes-Benz (13.743 unità nel 2025 e più di 100 mila dal 2008), e rappresenta il fiore all’occhiello della gamma Suv composta di ben 13 modelli, 6 dei quali 100% elettrici, oltre ai diesel, benzina, mild e plug-in hybrid, a 2 e 4 ruote motrici, da 116 a 612 CV, con prezzi da 43.000 a 217.000 euro. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per (quasi) tutte le tasche.

In tempi di elettrificazione, ovvio quindi aspettarsi anche della GLC una versione 100% elettrica. Il frontale è molto bello e richiama vetture del passato; la vista laterale dinamica e mai pasticciata, i passaruota pronunciati e il posteriore “strano” per una Mercedes-Benz. Salendo a bordo della nuova GLC elettrica è inevitabile l’effetto Wow: un salotto, una suite. Materiali di ottima qualità (certificati vegan da The Vegan Society), pelli delicate, una cura maniacale di tutti i particolari, spazio a volontà e, soprattutto, il nuovo MBUX Hyperscreen, ovvero l’ampia superficie digitale fluttuante che integra strumentazione e infotainment, arricchita dall’illuminazione ambientale attiva. Una vera e propria opera d’arte tecnologica all’interno della quale c’è tutto un mondo da scoprire. Se poi non vogliamo farci mancare proprio nulla, consigliamo il tetto panoramico SKY CONTROL (è in opzione).

La nuova GLC cresce anche nelle dimensioni: il passo allungato migliora abitabilità e comfort, mentre il bagagliaio arriva fino a 1.740 litri abbattendo i sedili posteriori. Presente anche un pratico vano bagagli (quelli esperti lo chiamano “frunk”) anteriore da 128 litri con apertura touch elettrica.

Lusso, comfort, tecnologie di ultima generazione, infotainment di altissimo livello, servizi che utilizzano l’intelligenza artificiale, sicurezza top: quando ci si mette al volante di una Mercedes-Benz è tutto ciò che ti aspetti ed è tutto ciò che ti trovi anche sulla nuova GLC elettrica. Tuttavia, guidandola, ciò che più di tutto ci ha sorpreso sono state le sospensioni pneumatiche le quali, a differenza delle sospensioni tradizionali, utilizzano molle ad aria e ammortizzatori elettronici a controllo continuo. In questo modo la vettura è in grado di adattare automaticamente l’assetto alle condizioni della strada, alla velocità e al carico trasportato. Insomma, il comfort di marcia non cambia assolutamente, sia se si viaggia in autostrada sia se si viaggia sullo sterrato o su percorsi in fuoristrada.

La variante 100% elettrica è disponibile al lancio nella versione GLC 400 4MATIC da 490 CV e un’autonomia WLTP dichiarata che arriva a 715 km; fino a 303 km ricaricabili in soli 10 minuti, batteria da 94 kWh, recupero energetico fio a 300 kW, consumo dichiarato di 14,9-18,8 kWh/100 km e un cambio automatico a 2 rapporti. Seguiranno poi altre quattro motorizzazioni. In Italia sarà commercializzata con prezzi a partire da 72.588 euro per la GLC 400 4MATIC ADVANCED e quattro diverse proposte di allestimento: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus.