Immatricolazioni auto nuove: Fiat corre, BYD entra nei primi 10 marchi

Quest’anno il mese di maggio ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al 2025 (20 anziché 21). Nonostante questo, i volumi delle immatricolazioni delle auto sono cresciuti di quasi 8 punti percentuali, con oltre 10.000 targhe in più rispetto al maggio precedente. Nel quinto mese del 2026 sono state targate in tutto 151.000 auto.

L’elaborazione di Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti segnala che, ancora una volta, il protagonista è stato il canale dei privati, che ha fatto segnare una crescita del 15,5%, con quasi 11.000 immatricolazioni aggiuntive, dovute quasi tutte però ad immatricolazioni di vetture elettriche incentivate (solo Leapmotor ne ha targate 4.320). Gli altri canali, invece, non hanno fatto registrare sostanziali variazioni nei numeri assoluti. Giunti quasi al giro di boa di metà anno, il mercato dell’auto in Italia nei primi 5 mesi ha immatricolato quasi 800.000 automobili, con una crescita del 9,5% sul 2025.

Sul versante dei brand, continua il momento positivo di Fiat (+26%) e di Leapmotor (grazie soprattutto alle ultime consegne di T03 acquistate con incentivo alla fine del 2025), ma in evidenza è anche la performance di BYD, che entra nella Top 10 dei costruttori che immatricolano più automobili in Italia (al nono posto, precedendo MG e sorpassando Citroen e Jeep), sempre con un mix molto alto sul canale del noleggio a breve termine.

IL MERCATO PER MARCA

Fiat continua l’accelerazione che sta caratterizzando il 2026: dopo il +20% di gennaio, il +44,4% di febbraio, il +27% di marzo, il +30%, di aprile, a maggio ha fatto segnare +26%, avvicinandosi in 5 mesi alle 100.000 immatricolazioni. Al secondo posto assoluto torna Volkswagen, che si conferma sui numeri del maggio precedente e soffia per l’ennesima volta la posizione a Toyota, che invece nel quinto mese dell’anno ha dato qualche leggero segno di cedimento (-6,9%). Al quarto posto della graduatoria di maggio è risalita Dacia (+18,6%), che precede Audi (+19,8%), Peugeot (-15,7%), Renault (-11%), BMW (-1,8%) e la sorprendente BYD (+210%) che supera anche MG (+24,9%). Tra i marchi che fanno bene a maggio, Leapmotor (che rimane sempre molto vicina alle 5.000 unità/mese), Kia (+27,7%), Omoda (che più che quadruplica le sue immatricolazioni), Jaecoo (che moltiplica di più di tre volte i numeri del maggio precedente), Mini, Volvo e Honda. In negativo, invece, Jeep (-16,2% ed esce dalla Top 10), Ford (-38,7%), Hyundai (-40,9%), Alfa Romeo (-28,4%) e DR (-48,6%).

Il MERCATO PER ALIMENTAZIONE

I modelli più apprezzati tra quelli a benzina (comprese le mild hybrid) si confermano tutti del Gruppo Stellantis: nell’ordine, Fiat Panda, Jeep Avenger, Peugeot 208, Citroen C3 e Fiat Grande Panda. Tra le diesel (anche MHEV), la Top 5 della classifica vede solo auto tedesche al vertice: Audi Q4, BMW X1, Mercedes GLA, BMW X3 e Volkswagen Tiguan. Tra le full hybrid, Toyota è leader con Yaris Cross, Aygo X, e Yaris, a seguire, MG ZS e Omoda 5. In ambito Plug-in hybrid, è dominio di BYD con Atto 2. Altre due cinesi sono nella Top 5: Jaecoo 7 (terza) e BYD Seal U (quarta). Tra le elettriche pure, le prime 5 posizioni vanno a Leapmotor T03 (con oltre 4.200 immatricolazioni e una quota di mercato BEV del 31,5%), Dacia Spring, Tesla Model Y, BYD Dolphin Surf e Citroen e-C3. Tra le auto a Gpl prevalgono le Dacia Sandero e Duster, seguite da Renault Captur e Dacia Jogger.