Dispositivi anti-abbandono dei bimbi in auto: cosa c'è da sapere

Un recente episodio accaduto in Francia con due bambini morti in auto per quella che gli studiosi definiscono “‘Forgotten Baby Syndrome” ha riportato in prima pagina un problema sottovalutato, particolarmente nel Paese transalpino dove non sono obbligatori i dispositivi antiabbandono. Per fortuna, lo sono in Italia grazie alla legge n°117 del 2018, entrata in vigore il 7 novembre 2019. La normativa stabilisce che tutti i conducenti di veicoli che trasportino bambini di età inferiore ai 4 anni debbano essere equipaggiati, unitamente al seggiolino, di un sistema antiabbandono. I trasgressori della legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 81 euro a 326 euro, più la decurtazione di 5 punti sulla patente. In caso di recidiva nell'arco di due anni, si passa alla sospensione della licenza di guida da 15 giorni a due mesi. Scontato che in casi drammatici come quello successo in Francia, diventa un reato penale con conseguenze pesanti, al di là del peso psicologico.

I dispositivi antiabbandono sono di tre tipi. I seggiolini integrati con un sistema di rilevamento installato dal costruttore sotto la seduta, in genere configurabile con il proprio smartphone. Quando il bambino è sul seggiolino, il sistema rileva la presenza e, in caso di abbandono, invia un allarme al cellulare del genitore. I dispositivi antiabbandono optional: si tratta in questo caso di sensori installati nel veicolo come parte dell’equipaggiamento su richiesta Attualmente, sono più comuni nei servizi di auto a noleggio: il dispositivo rileva se il bambino è sul seggiolino e invia un allarme se il conducente si allontana senza prelevare il bambino dalla vettura. I dispositivi indipendenti da seggiolini e veicoli non sono venduti insieme al seggiolino ed essere aggiunti separatamente. Si tratta di dispositivi “puri” che possono essere installati sotto la seduta del seggiolino, allacciati alle cinture o ancora essere collegati alle prese elettriche dell’auto.

Ma come funzionano all'atto pratico? Funzionano tramite sensori di peso oppure sfruttando il segnale GPS. I dispositivi antiabbandono con sensore di peso funzionano rilevando la pressione esercitata dal bambino quando è seduto in auto. Nel momento in cui il sensore rileva la presenza del bambino, invia un segnale al telefono del genitore per avvisarlo della possibile dimenticanza.I dispositivi che basano il loro funzionamento sul GPS, invece, si attivano nel momento in cui lo smartphone del genitore si allontana dalla vettura senza aver rimosso il bambino dal seggiolino.

In base alle caratteristiche, inoltre, i dispositivi antiabbandono possono essere smart o meno. I primi si connettono allo smartphone del conducente tramite Bluetooth, attivandosi automaticamente quando rilevano la presenza del bambino. Offrono vari livelli di sicurezza: notifiche sonore sullo smartphone, sensori di allontanamento, e invio di SMS o chiamate di emergenza con indicazioni GPS se il conducente si allontana dall'auto. È possibile connettere più smartphone al dispositivo per una gestione condivisa con altri utenti (per esempio mamma, papà e nonni). I dispositivi antiabbandono non smart, invece, emettono segnali acustici o visivi quando il bambino è a bordo e il motore dell'auto viene spento, simili agli avvisi per le luci accese. Necessitano di attivazione manuale all'inizio del viaggio e disattivazione alla fine. Infine sono conformi alle normative sui seggiolini antiabbandono ma privi di funzioni di sicurezza avanzate legate allo smartphone. Scontato, ma lo ricordiamo in ogni caso: nell'utilizzare un dispositivo antiabbandono, è bene accertarsi che questo sia a norma di legge come del resto anche un seggiolino normale.