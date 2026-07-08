Aria nuova a Mirafiori, Fiat torna a fare volumi: «Siamo il punto di riferimento»

I problemi di sicuro ci sono, ma si respira una nuova atmosfera attorno a Mirafiori, lo storico quartiere di Torino targato Fiat e considerato una città nella città (l’altro riferimento storico è il sito del Lingotto, con la Pista di prova sul tetto). Una nuova atmosfera rinfrescata non solo dalle novità, dai piani illustrati dall’ad Filosa a una serie di modelli nuovi o rinnovati, ma anche dalle notizie attorno a Fiat, un brand che torna a crescere. Lo dicono i numeri e lo spiega Gaetano Thorel (Head Fiat e Abarth per l’Europa): “A livello globale Fiat vende mediamente più di 100 mila veicoli al mese, in 5 mesi abbiamo già superato i 500 mila veicoli venduti in giro per il mondo: siamo il brand del Gruppo che fa volume”. E’ anche il quinto brand sul mercato europeo dei privati, fascia significativa perché è quella in cui il consumatore sceglie ciò che vuole, chiede novità, tecnologie e accessibilità: “Fiat significa mobilità urbana, è il nostro territorio e non dobbiamo concedere spazio a nessuno, consapevoli che chiunque costruisca auto piccole abbia Fiat come punto di riferimento: a gennaio 2025 la gamma copriva il 40% del mercato, nel 2026 siamo all'80%, raddoppiamo l’offerta. Senza dimenticare che ora arrivano la 600 turbo 100, la 500 Cabrio e a fine anno anche l’attesa Grizzly”.

Evidenti le ricadute, non solo d’umore, sul territorio, dopo aver riportato la produzione della 500 a Mirafiori: “In soli 5 mesi abbiamo già prodotto lo stesso numero di 500 costruite in tutto lo scorso anno. Da giugno in avanti ogni 500 che esce da Mirafiori è una in più rispetto allo scorso anno”. Nello stesso sito alle porte di Torino parte ora la produzione della 500 versione Cabrio, anche con la guida a destra dedicata al mercato britannico. Obiettivo minimo di Mirafiori è “arrivare a 80 mila unità con la speranza di un salto a quota 100 mila”.

In Italia Fiat ha raggiunto la quota di mercato del 12,8%, in Europa il marchio è salito al 3,3%: lo scenario attuale non permette raffronti col passato, ma va letto con ottica e numeri differenti. Il punto della situazione è stato tracciato al lancio di Fiat 600 turbo 100 e di 500 Cabrio DolceVita non senza un riferimento tra passato e presente in un luogo storicamente importante: era nato come Mirafiori Village, vent’anni fa, una intuizione di Sergio Marchionne che aveva fortemente voluto “un porte aperte” tra la fabbrica e la città di Torino, il modo più significativo per incontrare il pubblico e far conoscere più a fondo l’azienda. Era stato lui stesso, confuso tra il pubblico, ad ascoltare le voci attorno alle auto nel giorno d’apertura. Oggi quel sito è una struttura portante e di riferimento delle vendite, si chiama Stellantis &You Torino, ospita tutti i marchi del Gruppo e ha battezzato il lancio delle nuove Fiat. “Un sito voluto da Sergio Marchionne - ha raccontato Luca Napolitano (COO Stellantis&You Sales and Service) - per rappresentare al meglio i nostri marchi. Si estende su 70 mila metri quadri, oltre 180 professionisti accolgono oltre 140 mila visite di clienti, gestendo flussi di oltre 8 mila vetture per privati e 10mila per le flotte, l’assistenza tecnica su 6 mila metri quadri evade 20 mila manutenzioni annue. Oggi in Europa siamo arrivati a 159 siti come questo, gestiamo 40 hub di distribuzione ricambi in 10 Paesi, con una forza lavoro superiore a 10.600 persone. Un settore che copre il 15 % dei volumi globali del nuovo e il 12% dell’usato, vendiamo 3,6 milioni di ore di manodopera all'anno. E’ un asset strategico con una missione molto chiara, la qualità: dobbiamo essere best in class. Cerchiamo di anticipare i trend, interpretare il mercato e capire come si muove la concorrenza. Siamo un pilota verso l’innovazione".